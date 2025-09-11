flag
SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022

20 Franken 1915 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Avers 20 Franken 1915 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 20 Franken 1915 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Foto von: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,45 g
  • Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandMuster
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC750,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1915
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (142)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1915 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4836, welches bei SINCONA AG für 2.400 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Mai 2019.

Schweiz 20 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion Java Auction - 11. September 2025
VerkäuferJava Auction
Datum11. September 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungXF
Preis
551 $
Preis in Auktionswährung 440 CHF
Schweiz 20 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungXF
Preis
528 $
Preis in Auktionswährung 422 CHF
Schweiz 20 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
VerkäuferMontenegro
Datum13. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 27. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. Mai 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion COINSNET - 24. Mai 2025
VerkäuferCOINSNET
Datum24. Mai 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion Soler y Llach - 16. Mai 2025
VerkäuferSoler y Llach
Datum16. Mai 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. April 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Schweiz 20 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 15. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 15. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 15. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 25. März 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. März 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion Nomisma Aste - 23. März 2025
VerkäuferNomisma Aste
Datum23. März 2025
ErhaltungAU
Preis
Schweiz 20 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 21. März 2025
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum21. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion Numisbalt - 9. März 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum9. März 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 4. März 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum4. März 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion Istra Numizmatika - 16. Februar 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum16. Februar 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Januar 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Wo zu kaufen?
Schweiz 20 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion Teutoburger - 13. September 2025
VerkäuferTeutoburger
Datum13. September 2025
ErhaltungAU
Zu versteigern
