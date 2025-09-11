SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
20 Franken 1915 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)
Foto von: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht6,45 g
- Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
- Durchmesser21 mm
- RandMuster
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC750,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1915
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1915 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4836, welches bei SINCONA AG für 2.400 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Mai 2019.
