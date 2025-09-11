20 Franken 1915 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1915 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4836, welches bei SINCONA AG für 2.400 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Mai 2019.

Erhaltung UNC (87) AU (30) XF (22) VF (1) Keine Note (2) Erhaltung (slab) MS67 (3) MS66 (22) MS65 (19) MS64 (5) MS63 (4) Service PCGS (27) NGC (25) ANACS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Artemide Aste (1)

Auction World (2)

Aureo & Calicó (3)

Casa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea (1)

Cayón (1)

Chaponnière (2)

Coin Cabinet (19)

COINSNET (6)

Emporium Hamburg (1)

Gärtner (1)

GINZA (1)

Goldberg (3)

Heritage (25)

Heritage Eur (2)

HERVERA (6)

HIRSCH (5)

Höhn (2)

ibercoin (2)

Inasta (1)

Istra Numizmatika (2)

Java Auction (1)

Jerzykowski (1)

Karamitsos (1)

Katz (5)

Leu (7)

Montenegro (2)

Noble Numismatics Pty Ltd (2)

Nomisma (1)

Nomisma Aste (1)

Numisbalt (2)

Palombo (1)

Reinhard Fischer (1)

Roma Numismatics (1)

Rzeszowski DA (2)

Schulman (1)

Sima Srl (1)

SINCONA (4)

Soler y Llach (8)

Spink (1)

Stack's (4)

Stephen Album (1)

Tauler & Fau (2)

Teutoburger (1)

Varesi (1)

VL Nummus (1)

WAG (3)