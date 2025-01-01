flag
Münzen von Schweiz 1915

Goldmünzen

20 Franken 1915 B Vreneli
Durchschnittlicher Preis600 $
Verkauf
1143
10 Franken 1915 B Vreneli
Durchschnittlicher Preis290 $
Verkauf
0158
