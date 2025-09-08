flag
10 Franken 1915 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Avers 10 Franken 1915 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 10 Franken 1915 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Foto von: WAG online Auktionen oHG

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht3,2258 g
  • Reines Gold (0,0933 oz) 2,9032 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC400,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe10 Franken
  • Jahr1915
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 10 Franken 1915 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5690, welches bei SINCONA AG für 750 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Oktober 2020.

Schweiz 10 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungXF
Preis
300 $
Preis in Auktionswährung 240 CHF
Schweiz 10 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion WCN - 14. August 2025
VerkäuferWCN
Datum14. August 2025
ErhaltungUNC
Preis
399 $
Preis in Auktionswährung 1450 PLN
Schweiz 10 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion Niemczyk - 2. Juli 2025
VerkäuferNiemczyk
Datum2. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
******
******
Schweiz 10 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion AURORA - 15. Mai 2025
VerkäuferAURORA
Datum15. Mai 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
******
Schweiz 10 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion Hermes Auctions - 1. April 2025
VerkäuferHermes Auctions
Datum1. April 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
******
Schweiz 10 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
******
Schweiz 10 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion Nomisma - 14. März 2025
VerkäuferNomisma
Datum14. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
******
Schweiz 10 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion Katz - 9. März 2025
VerkäuferKatz
Datum9. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
******
Schweiz 10 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion Numisbalt - 9. Februar 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Februar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
******
Schweiz 10 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion Katz - 14. Januar 2025
VerkäuferKatz
Datum14. Januar 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
******
Schweiz 10 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion VL Nummus - 11. Januar 2025
VerkäuferVL Nummus
Datum11. Januar 2025
ErhaltungAU
Preis
******
******
Schweiz 10 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion Teutoburger - 13. Dezember 2024
VerkäuferTeutoburger
Datum13. Dezember 2024
ErhaltungAU
Preis
******
******
Schweiz 10 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion Aurea - 12. Dezember 2024
VerkäuferAurea
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
******
Schweiz 10 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion Rzeszowski DA - 10. November 2024
VerkäuferRzeszowski DA
Datum10. November 2024
ErhaltungAU
Preis
******
******
Schweiz 10 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion WAG - 6. Oktober 2024
VerkäuferWAG
Datum6. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
******
Schweiz 10 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion HIRSCH - 27. September 2024
VerkäuferHIRSCH
Datum27. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
******
Schweiz 10 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion HIRSCH - 27. September 2024
VerkäuferHIRSCH
Datum27. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
******
Schweiz 10 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion Stephen Album - 22. September 2024
VerkäuferStephen Album
Datum22. September 2024
ErhaltungAU
Preis
******
******
Schweiz 10 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 17. Juli 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum17. Juli 2024
ErhaltungAU
Preis
******
******
Schweiz 10 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion Hermes Auctions - 2. Juli 2024
VerkäuferHermes Auctions
Datum2. Juli 2024
ErhaltungMS63 CPRC
Preis
******
******
Schweiz 10 Franken 1915 B "Vreneli" auf der Auktion Stack's - 15. Mai 2024
VerkäuferStack's
Datum15. Mai 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
******
Beliebte Abschnitte
