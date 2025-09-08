10 Franken 1915 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 10 Franken 1915 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5690, welches bei SINCONA AG für 750 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Oktober 2020.

Erhaltung UNC (38) AU (24) XF (86) VF (6) Keine Note (4) Erhaltung (slab) MS66 (3) MS64 (5) MS63 (4) MS62 (7) MS61 (2) AU58 (3) AU55 (2) Service NGC (19) PCGS (3) ANACS (1) CPRC (1)

