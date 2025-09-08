SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
10 Franken 1915 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht3,2258 g
- Reines Gold (0,0933 oz) 2,9032 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC400,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe10 Franken
- Jahr1915
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (158)
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 10 Franken 1915 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5690, welches bei SINCONA AG für 750 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Oktober 2020.
VerkäuferHermes Auctions
Datum1. April 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Februar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum17. Juli 2024
ErhaltungAU
Preis
VerkäuferHermes Auctions
Datum2. Juli 2024
ErhaltungMS63 CPRC
Preis
