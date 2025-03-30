flag
20 Franken 1935 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Avers 20 Franken 1935 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 20 Franken 1935 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Foto von: H.D. Rauch

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,45 g
  • Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandMuster
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC175,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1935
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (14)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1935 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4137, welches bei SINCONA AG für 14.643 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2023.

Erhaltung
Schweiz 20 Franken 1935 B "Vreneli" auf der Auktion Erwin Dietrich - 30. März 2025
VerkäuferErwin Dietrich
Datum30. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
******
Schweiz 20 Franken 1935 B "Vreneli" auf der Auktion Erwin Dietrich - 30. März 2025
VerkäuferErwin Dietrich
Datum30. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
******
Schweiz 20 Franken 1935 B "Vreneli" auf der Auktion Erwin Dietrich - 30. März 2025
VerkäuferErwin Dietrich
Datum30. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
******
Schweiz 20 Franken 1935 B "Vreneli" auf der Auktion Erwin Dietrich - 7. Juli 2024
VerkäuferErwin Dietrich
Datum7. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
******
******
Schweiz 20 Franken 1935 B "Vreneli" auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 11. Dezember 2022
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1935 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 6. Dezember 2022
VerkäuferLeu
Datum6. Dezember 2022
ErhaltungXF
Preis
******
******
Schweiz 20 Franken 1935 B "Vreneli" auf der Auktion Teutoburger - 4. Dezember 2020
VerkäuferTeutoburger
Datum4. Dezember 2020
ErhaltungAU
Preis
******
******
Schweiz 20 Franken 1935 B "Vreneli" auf der Auktion Lugdunum - 5. November 2020
VerkäuferLugdunum
Datum5. November 2020
ErhaltungUNC
Preis
******
******
Schweiz 20 Franken 1935 B "Vreneli" auf der Auktion Rauch - 12. September 2019
VerkäuferRauch
Datum12. September 2019
ErhaltungXF
Preis
******
******
Schweiz 20 Franken 1935 B "Vreneli" auf der Auktion Rauch - 12. Mai 2019
VerkäuferRauch
Datum12. Mai 2019
ErhaltungXF
Preis
******
******
Schweiz 20 Franken 1935 B "Vreneli" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2018
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2018
ErhaltungAU
Preis
Schweiz 20 Franken 1935 B "Vreneli" auf der Auktion Teutoburger - 26. Mai 2018
VerkäuferTeutoburger
Datum26. Mai 2018
ErhaltungAU
Preis
Schweiz 20 Franken 1935 B "Vreneli" auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2018
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2018
ErhaltungAU
Preis
Schweiz 20 Franken 1935 B "Vreneli" auf der Auktion Sonntag - 9. Juni 2015
VerkäuferSonntag
Datum9. Juni 2015
ErhaltungXF
Preis
******
******
