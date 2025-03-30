20 Franken 1935 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1935 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4137, welches bei SINCONA AG für 14.643 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2023.

Erhaltung UNC (2) AU (4) XF (8)