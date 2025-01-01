flag
SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022

Münzen von Schweiz 1935

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
20 Franken 1935 B Vreneli
Durchschnittlicher Preis540 $
Verkauf
014
Vorderseite
Rückseite
20 Franken 1935 LB VreneliNeuprägung (1945-1947)
Durchschnittlicher Preis460 $
Verkauf
5891
Kategorie
Jahr
Suchen