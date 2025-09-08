SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
20 Franken 1935 LB "Vreneli". Neuprägung (1945-1947) (Schweiz, Konföderation)
Vielfalt: Neuprägung (1945-1947)
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht6,45 g
- Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
- Durchmesser21 mm
- RandMuster
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC20,008,813
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1935
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1935 "Vreneli" mit Markierung LB. Neuprägung (1945-1947). Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3919, welches bei SINCONA AG für 25.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Oktober 2015.
