SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022

20 Franken 1935 LB "Vreneli". Neuprägung (1945-1947) (Schweiz, Konföderation)

Vielfalt: Neuprägung (1945-1947)

Avers 20 Franken 1935 LB "Vreneli" Neuprägung (1945-1947) - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 20 Franken 1935 LB "Vreneli" Neuprägung (1945-1947) - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,45 g
  • Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandMuster
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC20,008,813

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1935
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (886)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1935 "Vreneli" mit Markierung LB. Neuprägung (1945-1947). Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3919, welches bei SINCONA AG für 25.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Oktober 2015.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Schweiz 20 Franken 1935 LB "Vreneli" auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungXF
Preis
551 $
Preis in Auktionswährung 440 CHF
Schweiz 20 Franken 1935 LB "Vreneli" auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungXF
Preis
551 $
Preis in Auktionswährung 440 CHF
Wo zu kaufen?
Schweiz 20 Franken 1935 LB "Vreneli" auf der Auktion Rio de la Plata - 19. September 2025
VerkäuferRio de la Plata
Datum19. September 2025
ErhaltungUNC
Zu versteigern
Schweiz 20 Franken 1935 LB "Vreneli" auf der Auktion Galleria Auctions Tokyo - 20. September 2025
VerkäuferGalleria Auctions Tokyo
Datum20. September 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Zu versteigern
Schweiz 20 Franken 1935 LB "Vreneli" auf der Auktion HIRSCH - 26. September 2025
VerkäuferHIRSCH
Datum26. September 2025
ErhaltungAU
Zu versteigern
Schweiz 20 Franken 1935 LB "Vreneli" auf der Auktion HIRSCH - 26. September 2025
VerkäuferHIRSCH
Datum26. September 2025
ErhaltungAU
Zu versteigern
Schweiz 20 Franken 1935 LB "Vreneli" auf der Auktion Wójcicki - 3. Oktober 2025
VerkäuferWójcicki
Datum3. Oktober 2025
ErhaltungUNC
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
