flag
SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022

20 Franken 1898 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Avers 20 Franken 1898 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 20 Franken 1898 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Foto von: Noble Numismatics Pty Ltd

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,45 g
  • Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandMuster
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC400,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1898
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (91)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1898 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2887, welches bei SINCONA AG für 16.909 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Oktober 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Schweiz 20 Franken 1898 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungXF
Preis
551 $
Preis in Auktionswährung 440 CHF
Schweiz 20 Franken 1898 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungXF
Preis
551 $
Preis in Auktionswährung 440 CHF
Schweiz 20 Franken 1898 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 10. Juli 2025
VerkäuferLeu
Datum10. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1898 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 10. Juli 2025
VerkäuferLeu
Datum10. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1898 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 10. Juli 2025
VerkäuferLeu
Datum10. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1898 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 10. Juli 2025
VerkäuferLeu
Datum10. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1898 B "Vreneli" auf der Auktion Casa de Subastas de Madrid - 4. Juli 2025
VerkäuferCasa de Subastas de Madrid
Datum4. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1898 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
Schweiz 20 Franken 1898 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
VerkäuferMontenegro
Datum13. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1898 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 10. Juni 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Juni 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1898 B "Vreneli" auf der Auktion COINSNET - 24. Mai 2025
Schweiz 20 Franken 1898 B "Vreneli" auf der Auktion COINSNET - 24. Mai 2025
VerkäuferCOINSNET
Datum24. Mai 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1898 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1898 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1898 B "Vreneli" auf der Auktion Katz - 12. Februar 2025
VerkäuferKatz
Datum12. Februar 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1898 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Januar 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1898 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 21. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1898 B "Vreneli" auf der Auktion Aureo & Calicó - 10. Dezember 2024
VerkäuferAureo & Calicó
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1898 B "Vreneli" auf der Auktion Jerzykowski - 8. Dezember 2024
Schweiz 20 Franken 1898 B "Vreneli" auf der Auktion Jerzykowski - 8. Dezember 2024
VerkäuferJerzykowski
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1898 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 10. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum10. Oktober 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1898 B "Vreneli" auf der Auktion Mowbray Collectables - 20. September 2024
VerkäuferMowbray Collectables
Datum20. September 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1898 B "Vreneli" auf der Auktion Auction World - 14. Juli 2024
VerkäuferAuction World
Datum14. Juli 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1898 B "Vreneli" auf der Auktion Katz - 28. Juni 2024
VerkäuferKatz
Datum28. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von SchweizMünzkatalog der KonföderationMünzen aus von Schweiz 1898Alle Schweizerische MünzenSchweizerische Gold MünzenSchweizerische Münzen 20 FrankenNumismatische Auktionen