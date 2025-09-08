SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
20 Franken 1898 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)
Foto von: Noble Numismatics Pty Ltd
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht6,45 g
- Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
- Durchmesser21 mm
- RandMuster
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC400,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1898
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (91)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1898 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2887, welches bei SINCONA AG für 16.909 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Oktober 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCasa de Subastas de Madrid
Datum4. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Januar 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
VerkäuferJerzykowski
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
VerkäuferMowbray Collectables
Datum20. September 2024
ErhaltungAU
Preis
