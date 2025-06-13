flag
SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022

20 Franken 1903 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Avers 20 Franken 1903 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 20 Franken 1903 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Foto von: H.D. Rauch

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,45 g
  • Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandMuster
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC200,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1903
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (35)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1903 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3557, welches bei SINCONA AG für 7.401 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Oktober 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Schweiz 20 Franken 1903 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
Schweiz 20 Franken 1903 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
VerkäuferMontenegro
Datum13. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1903 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 26. Februar 2024
VerkäuferLeu
Datum26. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
329 $
Preis in Auktionswährung 290 CHF
Schweiz 20 Franken 1903 B "Vreneli" auf der Auktion Numisbalt - 11. Februar 2024
Schweiz 20 Franken 1903 B "Vreneli" auf der Auktion Numisbalt - 11. Februar 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum11. Februar 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
345 $
Preis in Auktionswährung 320 EUR
Schweiz 20 Franken 1903 B "Vreneli" auf der Auktion Sima Srl - 20. Oktober 2023
VerkäuferSima Srl
Datum20. Oktober 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1903 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 13. Juli 2023
VerkäuferLeu
Datum13. Juli 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1903 B "Vreneli" auf der Auktion Coinhouse - 25. Juni 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum25. Juni 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1903 B "Vreneli" auf der Auktion Numisbalt - 13. Mai 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Mai 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1903 B "Vreneli" auf der Auktion VL Nummus - 22. April 2023
VerkäuferVL Nummus
Datum22. April 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1903 B "Vreneli" auf der Auktion WAG - 11. Dezember 2022
VerkäuferWAG
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1903 B "Vreneli" auf der Auktion Aureo & Calicó - 15. September 2021
VerkäuferAureo & Calicó
Datum15. September 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1903 B "Vreneli" auf der Auktion Stack's - 25. Juni 2021
Schweiz 20 Franken 1903 B "Vreneli" auf der Auktion Stack's - 25. Juni 2021
VerkäuferStack's
Datum25. Juni 2021
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1903 B "Vreneli" auf der Auktion Auctiones - 20. September 2020
VerkäuferAuctiones
Datum20. September 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1903 B "Vreneli" auf der Auktion Varesi - 5. Mai 2020
VerkäuferVaresi
Datum5. Mai 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1903 B "Vreneli" auf der Auktion Tauler & Fau - 18. Februar 2020
VerkäuferTauler & Fau
Datum18. Februar 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1903 B "Vreneli" auf der Auktion VL Nummus - 9. Februar 2020
VerkäuferVL Nummus
Datum9. Februar 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1903 B "Vreneli" auf der Auktion Cayón - 18. Oktober 2019
VerkäuferCayón
Datum18. Oktober 2019
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1903 B "Vreneli" auf der Auktion Rauch - 12. September 2019
VerkäuferRauch
Datum12. September 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1903 B "Vreneli" auf der Auktion Bereska - 8. September 2019
Schweiz 20 Franken 1903 B "Vreneli" auf der Auktion Bereska - 8. September 2019
VerkäuferBereska
Datum8. September 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1903 B "Vreneli" auf der Auktion Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21. März 2019
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum21. März 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1903 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 6. September 2018
Schweiz 20 Franken 1903 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 6. September 2018
VerkäuferHeritage
Datum6. September 2018
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1903 B "Vreneli" auf der Auktion HERVERA - 12. Juli 2018
VerkäuferHERVERA
Datum12. Juli 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von SchweizMünzkatalog der KonföderationMünzen aus von Schweiz 1903Alle Schweizerische MünzenSchweizerische Gold MünzenSchweizerische Münzen 20 FrankenNumismatische Auktionen