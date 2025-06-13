SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
20 Franken 1903 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)
Foto von: H.D. Rauch
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht6,45 g
- Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
- Durchmesser21 mm
- RandMuster
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC200,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1903
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (35)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1903 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3557, welches bei SINCONA AG für 7.401 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Oktober 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumisbalt
Datum11. Februar 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
345 $
Preis in Auktionswährung 320 EUR
VerkäuferAureo & Calicó
Datum15. September 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum21. März 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Beliebte Abschnitte