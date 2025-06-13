20 Franken 1903 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1903 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3557, welches bei SINCONA AG für 7.401 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Oktober 2023.

