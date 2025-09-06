SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
20 Franken 1883 (Schweiz, Konföderation)
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht6,4516 g
- Reines Gold (0,1867 oz) 5,8064 g
- Durchmesser21 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC250,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1883
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (307)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1883 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 464, welches bei Bruun Rasmussen für 80.000 DKK verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. November 2020.
