20 Franken 1883 (Schweiz, Konföderation)

Avers 20 Franken 1883 - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 20 Franken 1883 - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Foto von: Nomisma Aste

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,4516 g
  • Reines Gold (0,1867 oz) 5,8064 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC250,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1883
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (307)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1883 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 464, welches bei Bruun Rasmussen für 80.000 DKK verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. November 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Schweiz 20 Franken 1883 auf der Auktion Zöttl - 6. September 2025
VerkäuferZöttl
Datum6. September 2025
ErhaltungXF
Preis
563 $
Preis in Auktionswährung 480 EUR
Schweiz 20 Franken 1883 auf der Auktion Heritage - 7. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum7. August 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
1080 $
Preis in Auktionswährung 1080 USD
Schweiz 20 Franken 1883 auf der Auktion Heritage - 7. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum7. August 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1883 auf der Auktion Heritage - 31. Juli 2025
VerkäuferHeritage
Datum31. Juli 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1883 auf der Auktion Leu - 10. Juli 2025
VerkäuferLeu
Datum10. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1883 auf der Auktion Nomisma - 3. Juli 2025
VerkäuferNomisma
Datum3. Juli 2025
ErhaltungAU
Preis
Schweiz 20 Franken 1883 auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
VerkäuferMontenegro
Datum13. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1883 auf der Auktion Heritage - 10. Juni 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Juni 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1883 auf der Auktion Heritage - 10. Juni 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Juni 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1883 auf der Auktion Zöttl - 31. Mai 2025
VerkäuferZöttl
Datum31. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 20 Franken 1883 auf der Auktion Warin Global Investments - 23. Mai 2025
VerkäuferWarin Global Investments
Datum23. Mai 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1883 auf der Auktion Stack's - 16. Mai 2025
VerkäuferStack's
Datum16. Mai 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1883 auf der Auktion HIRSCH - 8. Mai 2025
VerkäuferHIRSCH
Datum8. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1883 auf der Auktion Nomisma Aste - 23. März 2025
VerkäuferNomisma Aste
Datum23. März 2025
ErhaltungAU
Preis
Schweiz 20 Franken 1883 auf der Auktion Nomisma Aste - 23. März 2025
VerkäuferNomisma Aste
Datum23. März 2025
ErhaltungAU
Preis
Schweiz 20 Franken 1883 auf der Auktion Nomisma Aste - 23. März 2025
VerkäuferNomisma Aste
Datum23. März 2025
ErhaltungAU
Preis
Schweiz 20 Franken 1883 auf der Auktion Nomisma Aste - 23. März 2025
VerkäuferNomisma Aste
Datum23. März 2025
ErhaltungAU
Preis
Schweiz 20 Franken 1883 auf der Auktion Nomisma Aste - 23. März 2025
VerkäuferNomisma Aste
Datum23. März 2025
ErhaltungAU
Preis
Schweiz 20 Franken 1883 auf der Auktion Nomisma Aste - 23. März 2025
VerkäuferNomisma Aste
Datum23. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1883 auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1883 auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Wo zu kaufen?
Schweiz 20 Franken 1883 auf der Auktion HIRSCH - 26. September 2025
VerkäuferHIRSCH
Datum26. September 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
