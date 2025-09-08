flag
SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022

20 Franken 1949 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Avers 20 Franken 1949 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 20 Franken 1949 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Foto von: Numisbalt

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,45 g
  • Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC10,000,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1949
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (306)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1949 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3913, welches bei SINCONA AG für 6.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. Mai 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Schweiz 20 Franken 1949 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungAU
Preis
551 $
Preis in Auktionswährung 440 CHF
Schweiz 20 Franken 1949 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1949 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungAU
Preis
551 $
Preis in Auktionswährung 440 CHF
Schweiz 20 Franken 1949 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1949 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1949 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1949 B "Vreneli" auf der Auktion Künker - 24. Juli 2025
VerkäuferKünker
Datum24. Juli 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1949 B "Vreneli" auf der Auktion Numisbalt - 13. Juli 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1949 B "Vreneli" auf der Auktion SINCONA - 28. Mai 2025
VerkäuferSINCONA
Datum28. Mai 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1949 B "Vreneli" auf der Auktion SINCONA - 28. Mai 2025
VerkäuferSINCONA
Datum28. Mai 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1949 B "Vreneli" auf der Auktion SINCONA - 28. Mai 2025
VerkäuferSINCONA
Datum28. Mai 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1949 B "Vreneli" auf der Auktion SINCONA - 28. Mai 2025
VerkäuferSINCONA
Datum28. Mai 2025
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1949 B "Vreneli" auf der Auktion Soler y Llach - 16. Mai 2025
VerkäuferSoler y Llach
Datum16. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1949 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 15. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1949 B "Vreneli" auf der Auktion GINZA - 12. April 2025
VerkäuferGINZA
Datum12. April 2025
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1949 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 25. März 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. März 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1949 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1949 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1949 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1949 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1949 B "Vreneli" auf der Auktion Numisbalt - 9. Februar 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Februar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Schweiz 20 Franken 1949 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 12. September 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. September 2025
ErhaltungMS65
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von SchweizMünzkatalog der KonföderationMünzen aus von Schweiz 1949Alle Schweizerische MünzenSchweizerische Gold MünzenSchweizerische Münzen 20 FrankenNumismatische Auktionen