20 Franken 1949 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1949 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3913, welches bei SINCONA AG für 6.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. Mai 2021.

Erhaltung UNC (187) AU (70) XF (36) VF (1) Keine Note (12) Erhaltung (slab) MS67 (11) MS66 (45) MS65 (31) MS64 (10) Service NGC (77) PCGS (20)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auction World (8)

Aureo & Calicó (2)

Bruun Rasmussen (1)

Busso Peus (1)

Cayón (7)

Chaponnière & Hess-Divo (2)

CNG (3)

Coin Cabinet (12)

Dom Aukcyjny Art Magnat (1)

Gärtner (1)

GINZA (26)

Goldberg (7)

Heritage (51)

Heritage Eur (13)

HERVERA (7)

Hess Divo (7)

HIRSCH (2)

Inasta (3)

Jean ELSEN (1)

Jerzykowski (1)

Katz (15)

Künker (2)

Leu (30)

London Coins (3)

Lugdunum (1)

Marudhar (1)

Montenegro (1)

Mowbray Collectables (1)

Myntauktioner i Sverige AB (1)

Nihon (3)

Noble Numismatics Pty Ltd (3)

Nomisma (3)

Numimarket (1)

Numisbalt (12)

Numismatica Genevensis (1)

Oslo Myntgalleri (2)

Palombo (1)

Rauch (1)

Schulman (1)

Sima Srl (1)

SINCONA (30)

Skanfil Auksjoner AS (1)

Soler y Llach (10)

Spink (1)

Stack's (10)

Stanley Gibbons Baldwin's (1)

Tauler & Fau (5)

Teutoburger (3)

TimeLine Auctions (4)

Varesi (1)