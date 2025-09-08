SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
20 Franken 1949 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)
Foto von: Numisbalt
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht6,45 g
- Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
- Durchmesser21 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC10,000,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1949
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (306)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1949 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3913, welches bei SINCONA AG für 6.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. Mai 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
