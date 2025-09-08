SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
20 Franken 1906 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)
Foto von: Aureo & Calicó, S.L.
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht6,45 g
- Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
- Durchmesser21 mm
- RandMuster
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC100,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1906
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (47)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1906 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3592, welches bei SINCONA AG für 16.282 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Oktober 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
