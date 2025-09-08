flag
20 Franken 1906 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,45 g
  • Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandMuster
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC100,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1906
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1906 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3592, welches bei SINCONA AG für 16.282 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Oktober 2022.

Schweiz 20 Franken 1906 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungXF
Preis
576 $
Preis in Auktionswährung 460 CHF
Schweiz 20 Franken 1906 B "Vreneli" auf der Auktion Auctiones - 15. Juni 2025
VerkäuferAuctiones
Datum15. Juni 2025
ErhaltungAU
Preis
615 $
Preis in Auktionswährung 500 CHF
Schweiz 20 Franken 1906 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
VerkäuferMontenegro
Datum13. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 20 Franken 1906 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 15. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1906 B "Vreneli" auf der Auktion Erwin Dietrich - 30. März 2025
VerkäuferErwin Dietrich
Datum30. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1906 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 21. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1906 B "Vreneli" auf der Auktion Erwin Dietrich - 7. Juli 2024
VerkäuferErwin Dietrich
Datum7. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1906 B "Vreneli" auf der Auktion Bolaffi - 10. Juni 2024
VerkäuferBolaffi
Datum10. Juni 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1906 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 26. Februar 2024
VerkäuferLeu
Datum26. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1906 B "Vreneli" auf der Auktion Sima Srl - 20. Oktober 2023
VerkäuferSima Srl
Datum20. Oktober 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1906 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 13. Juli 2023
VerkäuferLeu
Datum13. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1906 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 13. Juli 2023
VerkäuferLeu
Datum13. Juli 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1906 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 13. Juli 2023
VerkäuferLeu
Datum13. Juli 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1906 B "Vreneli" auf der Auktion Coinhouse - 25. Juni 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum25. Juni 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1906 B "Vreneli" auf der Auktion Stack's - 3. März 2023
VerkäuferStack's
Datum3. März 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1906 B "Vreneli" auf der Auktion Auction World - 29. Januar 2023
VerkäuferAuction World
Datum29. Januar 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1906 B "Vreneli" auf der Auktion WAG - 11. Dezember 2022
VerkäuferWAG
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1906 B "Vreneli" auf der Auktion Erwin Dietrich - 4. Dezember 2022
VerkäuferErwin Dietrich
Datum4. Dezember 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1906 B "Vreneli" auf der Auktion COINSNET - 4. Dezember 2022
VerkäuferCOINSNET
Datum4. Dezember 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1906 B "Vreneli" auf der Auktion Aureo & Calicó - 16. November 2022
VerkäuferAureo & Calicó
Datum16. November 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1906 B "Vreneli" auf der Auktion VL Nummus - 13. März 2022
VerkäuferVL Nummus
Datum13. März 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
