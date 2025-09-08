20 Franken 1906 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1906 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3592, welches bei SINCONA AG für 16.282 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Oktober 2022.

Erhaltung UNC (18) AU (7) XF (21) VF (1) Erhaltung (slab) MS65 (4) MS64 (2) MS63 (5) AU58 (1) Service PCGS (6) NGC (5) ANACS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Artemide Aste (1)

Auction World (1)

Auctiones (2)

Aureo & Calicó (2)

Bolaffi (1)

Coin Cabinet (3)

Coinhouse (1)

COINSNET (1)

Erwin Dietrich (3)

Goldberg (1)

Heritage (4)

HERVERA (1)

HIRSCH (1)

Leu (5)

Montenegro (3)

Rauch (2)

Sima Srl (1)

SINCONA (1)

Soler y Llach (1)

Stack's (3)

Teutoburger (3)

Varesi (1)

Via (1)

VL Nummus (1)

WAG (3)