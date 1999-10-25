20 Franken 1893 B. Kleines Kreuz eingepunzt (Schweiz, Konföderation)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1893 mit Markierung B. Kleines Kreuz eingepunzt. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4853, welches bei SINCONA AG für 70.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2017.

Erhaltung PROOF (2) UNC (3) AU (1) Erhaltung (slab) MS62 (1) Service PCGS (1)