SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022

Münzen von Schweiz 1893

Goldmünzen

20 Franken 1893 B
Durchschnittlicher Preis550 $
1121
20 Franken 1893 BKleines Kreuz eingepunzt
Durchschnittlicher Preis64000 $
06
