flag
SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022

20 Franken 1893 B (Schweiz, Konföderation)

Avers 20 Franken 1893 B - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 20 Franken 1893 B - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Foto von: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,4516 g
  • Reines Gold (0,1867 oz) 5,8064 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC100,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1893
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (120)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1893 mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22093, welches bei Heritage Auctions für 800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. November 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Schweiz 20 Franken 1893 B auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungAU
Preis
751 $
Preis in Auktionswährung 600 CHF
Schweiz 20 Franken 1893 B auf der Auktion London Coins - 7. September 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum7. September 2025
ErhaltungXF
Preis
675 $
Preis in Auktionswährung 500 GBP
Schweiz 20 Franken 1893 B auf der Auktion Heritage - 31. Juli 2025
Schweiz 20 Franken 1893 B auf der Auktion Heritage - 31. Juli 2025
VerkäuferHeritage
Datum31. Juli 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1893 B auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
Schweiz 20 Franken 1893 B auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
VerkäuferMontenegro
Datum13. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1893 B auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Januar 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1893 B auf der Auktion Coin Cabinet - 21. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1893 B auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1893 B auf der Auktion Numismatica Ranieri - 13. November 2024
VerkäuferNumismatica Ranieri
Datum13. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1893 B auf der Auktion Heritage Eur - 11. November 2024
VerkäuferHeritage Eur
Datum11. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1893 B auf der Auktion Istra Numizmatika - 10. November 2024
Schweiz 20 Franken 1893 B auf der Auktion Istra Numizmatika - 10. November 2024
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum10. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1893 B auf der Auktion Heritage - 5. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum5. November 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1893 B auf der Auktion Leland Little - 2. Oktober 2024
Schweiz 20 Franken 1893 B auf der Auktion Leland Little - 2. Oktober 2024
VerkäuferLeland Little
Datum2. Oktober 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1893 B auf der Auktion HIRSCH - 27. September 2024
VerkäuferHIRSCH
Datum27. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1893 B auf der Auktion Heritage - 15. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. August 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1893 B auf der Auktion Rhenumis - 11. Juli 2024
VerkäuferRhenumis
Datum11. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1893 B auf der Auktion Inasta - 17. Juni 2024
VerkäuferInasta
Datum17. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1893 B auf der Auktion Künker - 24. Mai 2024
VerkäuferKünker
Datum24. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1893 B auf der Auktion Tauler & Fau - 12. März 2024
VerkäuferTauler & Fau
Datum12. März 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1893 B auf der Auktion Leu - 26. Februar 2024
VerkäuferLeu
Datum26. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1893 B auf der Auktion Nomisma Aste - 12. November 2023
VerkäuferNomisma Aste
Datum12. November 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1893 B auf der Auktion Numismatica Luciani - 10. November 2023
VerkäuferNumismatica Luciani
Datum10. November 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Schweiz 20 Franken 1893 B auf der Auktion Aureo & Calicó - 18. September 2025
VerkäuferAureo & Calicó
Datum18. September 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von SchweizMünzkatalog der KonföderationMünzen aus von Schweiz 1893Alle Schweizerische MünzenSchweizerische Gold MünzenSchweizerische Münzen 20 FrankenNumismatische Auktionen