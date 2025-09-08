SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
20 Franken 1893 B (Schweiz, Konföderation)
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht6,4516 g
- Reines Gold (0,1867 oz) 5,8064 g
- Durchmesser21 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC100,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1893
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1893 mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22093, welches bei Heritage Auctions für 800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. November 2024.
