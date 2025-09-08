20 Franken 1892 B (Schweiz, Konföderation)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1892 mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2312, welches bei Noble Numismatics Pty Ltd für 1.350 AUD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. November 2020.

Erhaltung UNC (28) AU (7) XF (57) VF (9) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS64 (3) MS63 (6) MS62 (1) MS61 (2) AU58 (1) Service PCGS (6) NGC (5) ANACS (2)

