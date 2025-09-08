flag
20 Franken 1892 B (Schweiz, Konföderation)

Avers 20 Franken 1892 B - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 20 Franken 1892 B - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,4516 g
  • Reines Gold (0,1867 oz) 5,8064 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC100,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1892
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1892 mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2312, welches bei Noble Numismatics Pty Ltd für 1.350 AUD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. November 2020.

Schweiz 20 Franken 1892 B auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungXF
Preis
601 $
Preis in Auktionswährung 480 CHF
Schweiz 20 Franken 1892 B auf der Auktion Sartor Numismatica - 27. Juni 2025
VerkäuferSartor Numismatica
Datum27. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1892 B auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
VerkäuferMontenegro
Datum13. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1892 B auf der Auktion Nomisma Aste - 23. März 2025
VerkäuferNomisma Aste
Datum23. März 2025
ErhaltungAU
Preis
VerkäuferNomos
Datum23. Februar 2025
ErhaltungUNC
Preis
624 $
Preis in Auktionswährung 560 CHF
VerkäuferObolos
Datum23. Februar 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1892 B auf der Auktion Coins and Medals - 24. Januar 2025
VerkäuferCoins and Medals
Datum24. Januar 2025
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 20 Franken 1892 B auf der Auktion Istra Numizmatika - 10. November 2024
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum10. November 2024
ErhaltungAU
Preis
VerkäuferHIRSCH
Datum27. September 2024
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferHeritage
Datum30. Mai 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
VerkäuferSoler y Llach
Datum10. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferGINZA
Datum13. April 2024
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferMünzen Gut-Lynt
Datum7. April 2024
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferLeu
Datum26. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferWAG
Datum11. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferNumismatica Luciani
Datum10. November 2023
ErhaltungUNC
Preis
VerkäuferSima Srl
Datum20. Oktober 2023
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferLeu
Datum13. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferLeu
Datum13. Juli 2023
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferCoinhouse
Datum25. Juni 2023
ErhaltungAU
Preis
VerkäuferTeutoburger
Datum25. Mai 2023
ErhaltungXF
Preis
