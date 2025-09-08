SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
20 Franken 1892 B (Schweiz, Konföderation)
Foto von: Noble Numismatics Pty Ltd
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht6,4516 g
- Reines Gold (0,1867 oz) 5,8064 g
- Durchmesser21 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC100,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1892
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (102)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1892 mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2312, welches bei Noble Numismatics Pty Ltd für 1.350 AUD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. November 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum10. November 2024
ErhaltungAU
Preis
******
VerkäuferNumismatica Luciani
Datum10. November 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Wo zu kaufen?
