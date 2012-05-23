20 Franken 1895 B. Kleines Kreuz eingepunzt (Schweiz, Konföderation)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1895 mit Markierung B. Kleines Kreuz eingepunzt. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 62, welches bei SINCONA AG für 95.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Mai 2012.

