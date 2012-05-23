flag
SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022

20 Franken 1895 B. Kleines Kreuz eingepunzt (Schweiz, Konföderation)

Vielfalt: Kleines Kreuz eingepunzt

Avers 20 Franken 1895 B Kleines Kreuz eingepunzt - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 20 Franken 1895 B Kleines Kreuz eingepunzt - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,4516 g
  • Reines Gold (0,1867 oz) 5,8064 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC19

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1895
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (4)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1895 mit Markierung B. Kleines Kreuz eingepunzt. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 62, welches bei SINCONA AG für 95.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Mai 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Schweiz 20 Franken 1895 B auf der Auktion Heritage - 11. August 2016
Schweiz 20 Franken 1895 B auf der Auktion Heritage - 11. August 2016
VerkäuferHeritage
Datum11. August 2016
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
70500 $
Preis in Auktionswährung 70500 USD
Schweiz 20 Franken 1895 B auf der Auktion SINCONA - 14. Oktober 2015
VerkäuferSINCONA
Datum14. Oktober 2015
ErhaltungAU
Preis
83771 $
Preis in Auktionswährung 80000 CHF
Schweiz 20 Franken 1895 B auf der Auktion SINCONA - 23. Mai 2012
VerkäuferSINCONA
Datum23. Mai 2012
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1895 B auf der Auktion UBS - 6. September 2005
VerkäuferUBS
Datum6. September 2005
ErhaltungUNC
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von SchweizMünzkatalog der KonföderationMünzen aus von Schweiz 1895Alle Schweizerische MünzenSchweizerische Gold MünzenSchweizerische Münzen 20 FrankenNumismatische Auktionen