SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
20 Franken 1895 B. Kleines Kreuz eingepunzt (Schweiz, Konföderation)
Vielfalt: Kleines Kreuz eingepunzt
Foto von: SINCONA AG
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht6,4516 g
- Reines Gold (0,1867 oz) 5,8064 g
- Durchmesser21 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC19
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1895
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (4)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1895 mit Markierung B. Kleines Kreuz eingepunzt. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 62, welches bei SINCONA AG für 95.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Mai 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum11. August 2016
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
70500 $
Preis in Auktionswährung 70500 USD
Beliebte Abschnitte