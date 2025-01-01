flag
SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022

Münzen von Schweiz 1895

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
20 Franken 1895 B
Durchschnittlicher Preis550 $
Verkauf
2134
20 Franken 1895 BKleines Kreuz eingepunzt
Durchschnittlicher Preis85000 $
Verkauf
04
Kategorie
Jahr
