SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
20 Franken 1895 B (Schweiz, Konföderation)
Foto von: Auktionshaus Christoph Gärtner
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht6,4516 g
- Reines Gold (0,1867 oz) 5,8064 g
- Durchmesser21 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC200,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1895
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (132)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1895 mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 61329, welches bei Heritage Auctions für 720 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. August 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferAuction World
Datum14. April 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...7
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte