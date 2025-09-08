20 Franken 1895 B (Schweiz, Konföderation)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1895 mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 61329, welches bei Heritage Auctions für 720 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. August 2025.

Erhaltung PROOFLIKE (1) UNC (26) AU (26) XF (63) VF (13) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS64 (2) MS63 (7) MS62 (6) MS61 (2) AU58 (1) AU55 (1) PL60 (1) Service NGC (11) PCGS (6) ANACS (2)

