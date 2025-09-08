flag
20 Franken 1895 B (Schweiz, Konföderation)

Avers 20 Franken 1895 B - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 20 Franken 1895 B - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Foto von: Auktionshaus Christoph Gärtner

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,4516 g
  • Reines Gold (0,1867 oz) 5,8064 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC200,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1895
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (132)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1895 mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 61329, welches bei Heritage Auctions für 720 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. August 2025.

Schweiz 20 Franken 1895 B auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungXF
Preis
601 $
Preis in Auktionswährung 480 CHF
Schweiz 20 Franken 1895 B auf der Auktion Heritage - 7. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum7. August 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
720 $
Preis in Auktionswährung 720 USD
Schweiz 20 Franken 1895 B auf der Auktion Leu - 10. Juli 2025
VerkäuferLeu
Datum10. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1895 B auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
VerkäuferMontenegro
Datum13. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1895 B auf der Auktion KM NUMIS - 11. Juni 2025
VerkäuferKM NUMIS
Datum11. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1895 B auf der Auktion Heritage - 10. Juni 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Juni 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1895 B auf der Auktion HIRSCH - 8. Mai 2025
VerkäuferHIRSCH
Datum8. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1895 B auf der Auktion Numisbalt - 13. April 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. April 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1895 B auf der Auktion Coin Cabinet - 25. März 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. März 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1895 B auf der Auktion Nomisma Aste - 23. März 2025
VerkäuferNomisma Aste
Datum23. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 20 Franken 1895 B auf der Auktion Nomos - 23. Februar 2025
VerkäuferNomos
Datum23. Februar 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1895 B auf der Auktion Obolos - 23. Februar 2025
VerkäuferObolos
Datum23. Februar 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1895 B auf der Auktion Coin Cabinet - 21. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1895 B auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1895 B auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1895 B auf der Auktion WAG - 1. September 2024
VerkäuferWAG
Datum1. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1895 B auf der Auktion Katz - 26. Juli 2024
VerkäuferKatz
Datum26. Juli 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1895 B auf der Auktion HIRSCH - 8. Mai 2024
VerkäuferHIRSCH
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1895 B auf der Auktion Auction World - 14. April 2024
VerkäuferAuction World
Datum14. April 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1895 B auf der Auktion Leu - 26. Februar 2024
VerkäuferLeu
Datum26. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1895 B auf der Auktion Heritage - 11. Januar 2024
VerkäuferHeritage
Datum11. Januar 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Schweiz 20 Franken 1895 B auf der Auktion Teutoburger - 13. September 2025
VerkäuferTeutoburger
Datum13. September 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
Schweiz 20 Franken 1895 B auf der Auktion HARMERS - 29. September 2025
VerkäuferHARMERS
Datum29. September 2025
ErhaltungMS62 NGC
Zu versteigern
