20 Franken 1897 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1897 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 833, welches bei Chaponnière & Firmenich SA für 150.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Oktober 2016.

