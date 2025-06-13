SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
20 Franken 1890 B (Schweiz, Konföderation)
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht6,4516 g
- Reines Gold (0,1867 oz) 5,8064 g
- Durchmesser21 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC125,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1890
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (104)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1890 mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 231, welches bei Hess Divo für 1.100 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum10. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferWarin Global Investments
Datum6. Dezember 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
VerkäuferNumismatica Luciani
Datum10. November 2023
ErhaltungXF
Preis
******
