20 Franken 1890 B (Schweiz, Konföderation)

Avers 20 Franken 1890 B - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 20 Franken 1890 B - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,4516 g
  • Reines Gold (0,1867 oz) 5,8064 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC125,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1890
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1890 mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 231, welches bei Hess Divo für 1.100 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2020.

Schweiz 20 Franken 1890 B auf der Auktion Heritage - 31. Juli 2025
Schweiz 20 Franken 1890 B auf der Auktion Heritage - 31. Juli 2025
VerkäuferHeritage
Datum31. Juli 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
750 $
Preis in Auktionswährung 750 USD
Schweiz 20 Franken 1890 B auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
Schweiz 20 Franken 1890 B auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
VerkäuferMontenegro
Datum13. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 20 Franken 1890 B auf der Auktion Teutoburger - 6. Juni 2025
VerkäuferTeutoburger
Datum6. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
630 $
Preis in Auktionswährung 550 EUR
Schweiz 20 Franken 1890 B auf der Auktion Nomisma Aste - 23. März 2025
Schweiz 20 Franken 1890 B auf der Auktion Nomisma Aste - 23. März 2025
VerkäuferNomisma Aste
Datum23. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 20 Franken 1890 B auf der Auktion Istra Numizmatika - 10. November 2024
Schweiz 20 Franken 1890 B auf der Auktion Istra Numizmatika - 10. November 2024
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum10. November 2024
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 20 Franken 1890 B auf der Auktion Heritage - 5. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum5. November 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Schweiz 20 Franken 1890 B auf der Auktion Erwin Dietrich - 7. Juli 2024
VerkäuferErwin Dietrich
Datum7. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 20 Franken 1890 B auf der Auktion Numisbalt - 12. Mai 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum12. Mai 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Schweiz 20 Franken 1890 B auf der Auktion Leu - 26. Februar 2024
VerkäuferLeu
Datum26. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 20 Franken 1890 B auf der Auktion VL Nummus - 9. Dezember 2023
VerkäuferVL Nummus
Datum9. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 20 Franken 1890 B auf der Auktion Warin Global Investments - 6. Dezember 2023
Schweiz 20 Franken 1890 B auf der Auktion Warin Global Investments - 6. Dezember 2023
VerkäuferWarin Global Investments
Datum6. Dezember 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Schweiz 20 Franken 1890 B auf der Auktion Heritage - 30. November 2023
VerkäuferHeritage
Datum30. November 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Schweiz 20 Franken 1890 B auf der Auktion Numismatica Luciani - 10. November 2023
VerkäuferNumismatica Luciani
Datum10. November 2023
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 20 Franken 1890 B auf der Auktion SINCONA - 26. Oktober 2023
VerkäuferSINCONA
Datum26. Oktober 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Schweiz 20 Franken 1890 B auf der Auktion Sima Srl - 20. Oktober 2023
VerkäuferSima Srl
Datum20. Oktober 2023
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1890 B auf der Auktion Leu - 13. Juli 2023
VerkäuferLeu
Datum13. Juli 2023
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 20 Franken 1890 B auf der Auktion Heritage - 29. Juni 2023
VerkäuferHeritage
Datum29. Juni 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Schweiz 20 Franken 1890 B auf der Auktion Coinhouse - 25. Juni 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum25. Juni 2023
ErhaltungAU
Preis
Schweiz 20 Franken 1890 B auf der Auktion WAG - 4. Juni 2023
VerkäuferWAG
Datum4. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 20 Franken 1890 B auf der Auktion Teutoburger - 25. Mai 2023
VerkäuferTeutoburger
Datum25. Mai 2023
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 20 Franken 1890 B auf der Auktion Numismatica Luciani - 11. März 2023
VerkäuferNumismatica Luciani
Datum11. März 2023
ErhaltungXF
Preis
