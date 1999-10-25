20 Franken 1897 B "Vreneli". Kleines Kreuz eingepunzt (Schweiz, Konföderation)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1897 "Vreneli" mit Markierung B. Kleines Kreuz eingepunzt. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2120, welches bei MDC Monaco für 200.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Oktober 2024.

Erhaltung UNC (5) Erhaltung (slab) SP64 (1) Service PCGS (1)