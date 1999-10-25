flag
20 Franken 1897 B "Vreneli". Kleines Kreuz eingepunzt (Schweiz, Konföderation)

Vielfalt: Kleines Kreuz eingepunzt

Avers 20 Franken 1897 B "Vreneli" Kleines Kreuz eingepunzt - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 20 Franken 1897 B "Vreneli" Kleines Kreuz eingepunzt - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,45 g
  • Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandMuster
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC29

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1897
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1897 "Vreneli" mit Markierung B. Kleines Kreuz eingepunzt. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2120, welches bei MDC Monaco für 200.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Oktober 2024.

Schweiz 20 Franken 1897 B "Vreneli" auf der Auktion MDC Monaco - 24. Oktober 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungSP64 PCGS
Preis
215603 $
Preis in Auktionswährung 200000 EUR
Schweiz 20 Franken 1897 B "Vreneli" auf der Auktion SINCONA - 26. Oktober 2023
VerkäuferSINCONA
Datum26. Oktober 2023
ErhaltungUNC
Preis
189541 $
Preis in Auktionswährung 170000 CHF
Schweiz 20 Franken 1897 B "Vreneli" auf der Auktion SINCONA - 23. Mai 2012
VerkäuferSINCONA
Datum23. Mai 2012
ErhaltungUNC
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1897 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 25. Oktober 1999
VerkäuferLeu
Datum25. Oktober 1999
ErhaltungUNC
Preis
