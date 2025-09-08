flag
20 Franken 1911 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Avers 20 Franken 1911 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 20 Franken 1911 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,45 g
  • Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandMuster
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC350,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1911
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (54)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1911 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 791, welches bei WAG online Auktionen oHG für 1.950 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Januar 2022.

Schweiz 20 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungXF
Preis
551 $
Preis in Auktionswährung 440 CHF
Schweiz 20 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Nihon - 15. Juni 2025
VerkäuferNihon
Datum15. Juni 2025
ErhaltungMS66 NGC
Preis
1180 $
Preis in Auktionswährung 170000 JPY
Schweiz 20 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
Schweiz 20 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
VerkäuferMontenegro
Datum13. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion AURORA - 15. Mai 2025
VerkäuferAURORA
Datum15. Mai 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Jerzykowski - 8. Dezember 2024
Schweiz 20 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Jerzykowski - 8. Dezember 2024
VerkäuferJerzykowski
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Auction World - 14. Juli 2024
VerkäuferAuction World
Datum14. Juli 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Stack's - 15. Mai 2024
Schweiz 20 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Stack's - 15. Mai 2024
VerkäuferStack's
Datum15. Mai 2024
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Katz - 10. März 2024
VerkäuferKatz
Datum10. März 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Katz - 19. November 2023
VerkäuferKatz
Datum19. November 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Sima Srl - 20. Oktober 2023
VerkäuferSima Srl
Datum20. Oktober 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Katz - 15. Oktober 2023
VerkäuferKatz
Datum15. Oktober 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Katz - 24. September 2023
VerkäuferKatz
Datum24. September 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Katz - 24. September 2023
VerkäuferKatz
Datum24. September 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Aureo & Calicó - 6. Juli 2023
VerkäuferAureo & Calicó
Datum6. Juli 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Coinhouse - 25. Juni 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum25. Juni 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion TimeLine Auctions - 27. Mai 2023
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum27. Mai 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion WAG - 11. Dezember 2022
VerkäuferWAG
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 20 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 6. Dezember 2022
VerkäuferLeu
Datum6. Dezember 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion TimeLine Auctions - 3. Dezember 2022
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum3. Dezember 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 31. August 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum31. August 2022
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
