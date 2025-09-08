SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
20 Franken 1911 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)
Foto von: Katz Auction
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht6,45 g
- Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
- Durchmesser21 mm
- RandMuster
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC350,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1911
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (54)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1911 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 791, welches bei WAG online Auktionen oHG für 1.950 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Januar 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferJerzykowski
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferAuction World
Datum14. Juli 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum27. Mai 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum3. Dezember 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123
Beliebte Abschnitte