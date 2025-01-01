flag
SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022

Münzen von Schweiz 1911

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
20 Franken 1911 B Vreneli
Durchschnittlicher Preis460 $
Verkauf
054
Vorderseite
Rückseite
10 Franken 1911 B Vreneli
Durchschnittlicher Preis490 $
Verkauf
0236
Kategorie
Jahr
Suchen