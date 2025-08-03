SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
10 Franken 1911 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)
Foto von: SINCONA AG
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht3,2258 g
- Reines Gold (0,0933 oz) 2,9032 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC100,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe10 Franken
- Jahr1911
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (236)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 10 Franken 1911 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2659, welches bei SINCONA AG für 42.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Mai 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferAurora Numismatica
Datum18. März 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...12
Beliebte Abschnitte