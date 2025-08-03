10 Franken 1911 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 10 Franken 1911 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2659, welches bei SINCONA AG für 42.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Mai 2024.

Erhaltung PROOF (1) UNC (67) AU (33) XF (116) VF (15) Keine Note (4) Erhaltung (slab) MS66 (1) MS65 (8) MS64 (9) MS63 (16) MS62 (8) MS61 (3) MS60 (1) AU58 (6) DETAILS (1) Service NGC (28) PCGS (24) ANACS (1)

