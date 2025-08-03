flag
10 Franken 1911 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Avers 10 Franken 1911 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 10 Franken 1911 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht3,2258 g
  • Reines Gold (0,0933 oz) 2,9032 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC100,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe10 Franken
  • Jahr1911
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 10 Franken 1911 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2659, welches bei SINCONA AG für 42.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Mai 2024.

Schweiz 10 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Wójcicki - 3. August 2025
Schweiz 10 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Wójcicki - 3. August 2025
VerkäuferWójcicki
Datum3. August 2025
ErhaltungXF
Preis
488 $
Preis in Auktionswährung 1800 PLN
Schweiz 10 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Auctiones - 15. Juni 2025
VerkäuferAuctiones
Datum15. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
468 $
Preis in Auktionswährung 380 CHF
Schweiz 10 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 10. Juni 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Juni 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion SINCONA - 28. Mai 2025
VerkäuferSINCONA
Datum28. Mai 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion SINCONA - 28. Mai 2025
VerkäuferSINCONA
Datum28. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion SINCONA - 28. Mai 2025
VerkäuferSINCONA
Datum28. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage Eur - 23. Mai 2025
VerkäuferHeritage Eur
Datum23. Mai 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Rapp - 21. Mai 2025
VerkäuferRapp
Datum21. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion WAG - 11. Mai 2025
VerkäuferWAG
Datum11. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Erwin Dietrich - 30. März 2025
VerkäuferErwin Dietrich
Datum30. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Erwin Dietrich - 30. März 2025
VerkäuferErwin Dietrich
Datum30. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Erwin Dietrich - 30. März 2025
VerkäuferErwin Dietrich
Datum30. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Erwin Dietrich - 30. März 2025
VerkäuferErwin Dietrich
Datum30. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Erwin Dietrich - 30. März 2025
VerkäuferErwin Dietrich
Datum30. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Aurora Numismatica - 18. März 2025
VerkäuferAurora Numismatica
Datum18. März 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Auctiones - 16. März 2025
VerkäuferAuctiones
Datum16. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Auctiones - 15. Dezember 2024
VerkäuferAuctiones
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Aurea - 12. Dezember 2024
VerkäuferAurea
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Bertolami - 12. Dezember 2024
VerkäuferBertolami
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Rapp - 6. Dezember 2024
VerkäuferRapp
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 10 Franken 1911 B "Vreneli" auf der Auktion Höhn - 16. November 2024
VerkäuferHöhn
Datum16. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
