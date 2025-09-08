SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
20 Franken 1922 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)
Foto von: Numisbalt
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht6,45 g
- Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
- Durchmesser21 mm
- RandMuster
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC2,783,678
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1922
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (198)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1922 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3467, welches bei SINCONA AG für 5.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2019.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferAuction World
Datum20. Juli 2025
ErhaltungMS67 NGC
Preis
2420 $
Preis in Auktionswährung 360000 JPY
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferAB Philea & Myntkompaniet
Datum8. März 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Januar 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...10
Beliebte Abschnitte