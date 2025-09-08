20 Franken 1922 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1922 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3467, welches bei SINCONA AG für 5.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2019.

Erhaltung UNC (119) AU (37) XF (33) VF (5) F (1) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS67 (2) MS66 (27) MS65 (13) MS64 (7) MS63 (2) MS62 (4) DETAILS (1) Service NGC (29) PCGS (22) ANACS (5)

