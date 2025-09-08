flag
20 Franken 1922 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Avers 20 Franken 1922 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 20 Franken 1922 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Foto von: Numisbalt

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,45 g
  • Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandMuster
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC2,783,678

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1922
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1922 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3467, welches bei SINCONA AG für 5.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2019.

Schweiz 20 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungXF
Preis
551 $
Preis in Auktionswährung 440 CHF
Schweiz 20 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Auction World - 20. Juli 2025
VerkäuferAuction World
Datum20. Juli 2025
ErhaltungMS67 NGC
Preis
2420 $
Preis in Auktionswährung 360000 JPY
Schweiz 20 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion CNG - 16. Juli 2025
VerkäuferCNG
Datum16. Juli 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
VerkäuferMontenegro
Datum13. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 10. Juni 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Juni 2025
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 27. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. Mai 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. April 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Schweiz 20 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 15. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 15. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 25. März 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. März 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Nomisma Aste - 23. März 2025
VerkäuferNomisma Aste
Datum23. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 20 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion AB Philea & Myntkompaniet - 8. März 2025
VerkäuferAB Philea & Myntkompaniet
Datum8. März 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 4. März 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum4. März 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Roxbury’s - 31. Januar 2025
VerkäuferRoxbury’s
Datum31. Januar 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Januar 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1922 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Januar 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Beliebte Abschnitte
