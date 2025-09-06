flag
20 Franken 1886 (Schweiz, Konföderation)

Avers 20 Franken 1886 - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 20 Franken 1886 - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,4516 g
  • Reines Gold (0,1867 oz) 5,8064 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC250,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1886
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1886 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 126, welches bei Auktionen Frühwald für 3.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. November 2021.

Schweiz 20 Franken 1886 auf der Auktion Nomisma - 6. September 2025
VerkäuferNomisma
Datum6. September 2025
ErhaltungAU
Preis
Schweiz 20 Franken 1886 auf der Auktion Heritage - 21. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum21. August 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
750 $
Preis in Auktionswährung 750 USD
Schweiz 20 Franken 1886 auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
VerkäuferMontenegro
Datum13. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1886 auf der Auktion Heritage - 10. Juni 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Juni 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
700 $
Preis in Auktionswährung 700 USD
Schweiz 20 Franken 1886 auf der Auktion Auction World - 20. April 2025
VerkäuferAuction World
Datum20. April 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
660 $
Preis in Auktionswährung 94000 JPY
Schweiz 20 Franken 1886 auf der Auktion Inasta - 17. April 2025
VerkäuferInasta
Datum17. April 2025
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 20 Franken 1886 auf der Auktion Katz - 13. April 2025
VerkäuferKatz
Datum13. April 2025
ErhaltungAU
Preis
Schweiz 20 Franken 1886 auf der Auktion Nomisma Aste - 23. März 2025
VerkäuferNomisma Aste
Datum23. März 2025
ErhaltungAU
Preis
Schweiz 20 Franken 1886 auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungVF
Preis
Schweiz 20 Franken 1886 auf der Auktion Coin Cabinet - 4. März 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum4. März 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
Schweiz 20 Franken 1886 auf der Auktion Istra Numizmatika - 16. Februar 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum16. Februar 2025
ErhaltungAU
Preis
Schweiz 20 Franken 1886 auf der Auktion Cayón - 6. Februar 2025
VerkäuferCayón
Datum6. Februar 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1886 auf der Auktion Coin Cabinet - 21. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
Schweiz 20 Franken 1886 auf der Auktion Coin Cabinet - 21. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Schweiz 20 Franken 1886 auf der Auktion CoinsNB - 18. Januar 2025
VerkäuferCoinsNB
Datum18. Januar 2025
ErhaltungAU
Preis
Schweiz 20 Franken 1886 auf der Auktion Rhenumis - 14. Januar 2025
VerkäuferRhenumis
Datum14. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
Schweiz 20 Franken 1886 auf der Auktion Teutoburger - 13. Dezember 2024
VerkäuferTeutoburger
Datum13. Dezember 2024
ErhaltungAU
Preis
Schweiz 20 Franken 1886 auf der Auktion Numismatica Ranieri - 13. November 2024
VerkäuferNumismatica Ranieri
Datum13. November 2024
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 20 Franken 1886 auf der Auktion Istra Numizmatika - 10. November 2024
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum10. November 2024
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 20 Franken 1886 auf der Auktion Istra Numizmatika - 10. November 2024
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum10. November 2024
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 20 Franken 1886 auf der Auktion Skanfil Auksjoner AS - 7. November 2024
VerkäuferSkanfil Auksjoner AS
Datum7. November 2024
ErhaltungAU
Preis
Wo zu kaufen?
Schweiz 20 Franken 1886 auf der Auktion Teutoburger - 13. September 2025
VerkäuferTeutoburger
Datum13. September 2025
ErhaltungAU
Zu versteigern
Schweiz 20 Franken 1886 auf der Auktion V. GADOURY - 4. Oktober 2025
VerkäuferV. GADOURY
Datum4. Oktober 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Zu versteigern
