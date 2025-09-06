20 Franken 1886 (Schweiz, Konföderation)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1886 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 126, welches bei Auktionen Frühwald für 3.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. November 2021.

Erhaltung UNC (69) AU (38) XF (89) VF (11) Keine Note (8) Erhaltung (slab) MS65 (1) MS64 (5) MS63 (14) MS62 (15) MS61 (5) AU58 (7) Service NGC (35) PCGS (14) ANACS (1)

