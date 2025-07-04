20 Franken 1891 B (Schweiz, Konföderation)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1891 mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 11, welches bei Lugdunum GmbH für 1.050 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Dezember 2019.

