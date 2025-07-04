SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
20 Franken 1891 B (Schweiz, Konföderation)
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht6,4516 g
- Reines Gold (0,1867 oz) 5,8064 g
- Durchmesser21 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC100,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1891
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (98)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1891 mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 11, welches bei Lugdunum GmbH für 1.050 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Dezember 2019.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCasa de Subastas de Madrid
Datum4. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
589 $
Preis in Auktionswährung 500 EUR
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum10. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferPoznański Dom Aukcyjny
Datum20. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
