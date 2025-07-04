flag
SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022

20 Franken 1891 B (Schweiz, Konföderation)

Avers 20 Franken 1891 B - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 20 Franken 1891 B - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,4516 g
  • Reines Gold (0,1867 oz) 5,8064 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC100,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1891
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (98)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1891 mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 11, welches bei Lugdunum GmbH für 1.050 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Dezember 2019.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Schweiz 20 Franken 1891 B auf der Auktion Casa de Subastas de Madrid - 4. Juli 2025
VerkäuferCasa de Subastas de Madrid
Datum4. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
589 $
Preis in Auktionswährung 500 EUR
Schweiz 20 Franken 1891 B auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
Schweiz 20 Franken 1891 B auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
VerkäuferMontenegro
Datum13. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1891 B auf der Auktion KM NUMIS - 11. Juni 2025
Schweiz 20 Franken 1891 B auf der Auktion KM NUMIS - 11. Juni 2025
VerkäuferKM NUMIS
Datum11. Juni 2025
ErhaltungAU
Preis
Schweiz 20 Franken 1891 B auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
673 $
Preis in Auktionswährung 500 GBP
Schweiz 20 Franken 1891 B auf der Auktion Soler y Llach - 16. Mai 2025
VerkäuferSoler y Llach
Datum16. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 20 Franken 1891 B auf der Auktion HIRSCH - 8. Mai 2025
VerkäuferHIRSCH
Datum8. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1891 B auf der Auktion Nomisma Aste - 23. März 2025
Schweiz 20 Franken 1891 B auf der Auktion Nomisma Aste - 23. März 2025
VerkäuferNomisma Aste
Datum23. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 20 Franken 1891 B auf der Auktion Coin Cabinet - 21. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1891 B auf der Auktion Istra Numizmatika - 10. November 2024
Schweiz 20 Franken 1891 B auf der Auktion Istra Numizmatika - 10. November 2024
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum10. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1891 B auf der Auktion Heritage - 5. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum5. November 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1891 B auf der Auktion Poznański Dom Aukcyjny - 20. Oktober 2024
Schweiz 20 Franken 1891 B auf der Auktion Poznański Dom Aukcyjny - 20. Oktober 2024
VerkäuferPoznański Dom Aukcyjny
Datum20. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1891 B auf der Auktion HIRSCH - 27. September 2024
VerkäuferHIRSCH
Datum27. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1891 B auf der Auktion Katz - 26. Juli 2024
VerkäuferKatz
Datum26. Juli 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1891 B auf der Auktion Leu - 26. Februar 2024
VerkäuferLeu
Datum26. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1891 B auf der Auktion Numismatica Luciani - 10. November 2023
VerkäuferNumismatica Luciani
Datum10. November 2023
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 20 Franken 1891 B auf der Auktion Heritage - 9. November 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. November 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1891 B auf der Auktion Sima Srl - 20. Oktober 2023
VerkäuferSima Srl
Datum20. Oktober 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1891 B auf der Auktion Leu - 13. Juli 2023
VerkäuferLeu
Datum13. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1891 B auf der Auktion Heritage - 29. Juni 2023
VerkäuferHeritage
Datum29. Juni 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1891 B auf der Auktion Teutoburger - 25. Mai 2023
VerkäuferTeutoburger
Datum25. Mai 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1891 B auf der Auktion Auction World - 16. April 2023
VerkäuferAuction World
Datum16. April 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Schweiz 20 Franken 1891 B auf der Auktion HIRSCH - 26. September 2025
VerkäuferHIRSCH
Datum26. September 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von SchweizMünzkatalog der KonföderationMünzen aus von Schweiz 1891Alle Schweizerische MünzenSchweizerische Gold MünzenSchweizerische Münzen 20 FrankenNumismatische Auktionen