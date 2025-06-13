20 Franken 1902 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1902 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 470, welches bei WAG online Auktionen oHG für 1.250 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Februar 2023.

