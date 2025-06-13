SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
20 Franken 1902 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)
Foto von: Tauler&Fau Subastas
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht6,45 g
- Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
- Durchmesser21 mm
- RandMuster
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC600,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1902
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (71)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1902 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 470, welches bei WAG online Auktionen oHG für 1.250 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Februar 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Januar 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferAuction World
Datum14. Juli 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...4
Beliebte Abschnitte