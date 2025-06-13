flag
SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022

20 Franken 1902 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Avers 20 Franken 1902 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 20 Franken 1902 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Foto von: Tauler&Fau Subastas

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,45 g
  • Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandMuster
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC600,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1902
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (71)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1902 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 470, welches bei WAG online Auktionen oHG für 1.250 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Februar 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Schweiz 20 Franken 1902 B "Vreneli" auf der Auktion COINSNET - 31. August 2025
Schweiz 20 Franken 1902 B "Vreneli" auf der Auktion COINSNET - 31. August 2025
VerkäuferCOINSNET
Datum31. August 2025
ErhaltungAU
Preis
603 $
Preis in Auktionswährung 2200 PLN
Schweiz 20 Franken 1902 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
Schweiz 20 Franken 1902 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
VerkäuferMontenegro
Datum13. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1902 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 10. Juni 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Juni 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
750 $
Preis in Auktionswährung 750 USD
Schweiz 20 Franken 1902 B "Vreneli" auf der Auktion Tauler & Fau - 24. April 2025
VerkäuferTauler & Fau
Datum24. April 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1902 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1902 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1902 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1902 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Januar 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1902 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 21. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1902 B "Vreneli" auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1902 B "Vreneli" auf der Auktion Gorny & Mosch - 12. November 2024
VerkäuferGorny & Mosch
Datum12. November 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1902 B "Vreneli" auf der Auktion Auction World - 14. Juli 2024
VerkäuferAuction World
Datum14. Juli 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1902 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 4. Juli 2024
VerkäuferHeritage
Datum4. Juli 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1902 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 27. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum27. Juni 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1902 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 13. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum13. Juni 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1902 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 30. Mai 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Mai 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1902 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 26. Februar 2024
VerkäuferLeu
Datum26. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1902 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 14. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum14. Dezember 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1902 B "Vreneli" auf der Auktion Katz - 19. November 2023
VerkäuferKatz
Datum19. November 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1902 B "Vreneli" auf der Auktion Nomisma - 27. Oktober 2023
VerkäuferNomisma
Datum27. Oktober 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1902 B "Vreneli" auf der Auktion Sima Srl - 20. Oktober 2023
VerkäuferSima Srl
Datum20. Oktober 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von SchweizMünzkatalog der KonföderationMünzen aus von Schweiz 1902Alle Schweizerische MünzenSchweizerische Gold MünzenSchweizerische Münzen 20 FrankenNumismatische Auktionen