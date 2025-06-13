20 Franken 1925 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1925 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4838, welches bei SINCONA AG für 2.800 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Mai 2019.

