20 Franken 1925 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Avers 20 Franken 1925 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 20 Franken 1925 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Foto von: Leu Numismatik

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,45 g
  • Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandMuster
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC400,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1925
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (68)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1925 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4838, welches bei SINCONA AG für 2.800 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Mai 2019.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Schweiz 20 Franken 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
Schweiz 20 Franken 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
VerkäuferMontenegro
Datum13. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1925 B "Vreneli" auf der Auktion COINSNET - 24. Mai 2025
Schweiz 20 Franken 1925 B "Vreneli" auf der Auktion COINSNET - 24. Mai 2025
VerkäuferCOINSNET
Datum24. Mai 2025
ErhaltungUNC
Preis
534 $
Preis in Auktionswährung 2000 PLN
Schweiz 20 Franken 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungXF
Preis
475 $
Preis in Auktionswährung 420 CHF
Schweiz 20 Franken 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Istra Numizmatika - 16. Februar 2025
Schweiz 20 Franken 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Istra Numizmatika - 16. Februar 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum16. Februar 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Jerzykowski - 8. Dezember 2024
Schweiz 20 Franken 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Jerzykowski - 8. Dezember 2024
VerkäuferJerzykowski
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Katz - 21. November 2024
VerkäuferKatz
Datum21. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Auction World - 14. Juli 2024
VerkäuferAuction World
Datum14. Juli 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 13. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum13. Juni 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 24. Mai 2024
Schweiz 20 Franken 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 24. Mai 2024
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum24. Mai 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Istra Numizmatika - 4. Mai 2024
Schweiz 20 Franken 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Istra Numizmatika - 4. Mai 2024
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum4. Mai 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Casa de Subastas de Madrid - 19. April 2024
VerkäuferCasa de Subastas de Madrid
Datum19. April 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Cayón - 14. März 2024
VerkäuferCayón
Datum14. März 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 26. Februar 2024
VerkäuferLeu
Datum26. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 26. Januar 2024
Schweiz 20 Franken 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 26. Januar 2024
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum26. Januar 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 1. Dezember 2023
Schweiz 20 Franken 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 1. Dezember 2023
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum1. Dezember 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage Eur - 17. November 2023
VerkäuferHeritage Eur
Datum17. November 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Sima Srl - 20. Oktober 2023
VerkäuferSima Srl
Datum20. Oktober 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Katz - 31. August 2023
VerkäuferKatz
Datum31. August 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Aureo & Calicó - 6. Juli 2023
VerkäuferAureo & Calicó
Datum6. Juli 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Vila Rica Moedas Ltda - 22. Juni 2023
VerkäuferVila Rica Moedas Ltda
Datum22. Juni 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 27. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum27. April 2023
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Schweiz 20 Franken 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 14. September 2025
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum14. September 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
