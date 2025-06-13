SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
20 Franken 1925 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)
Foto von: Leu Numismatik
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht6,45 g
- Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
- Durchmesser21 mm
- RandMuster
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC400,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1925
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (68)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1925 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4838, welches bei SINCONA AG für 2.800 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Mai 2019.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum16. Februar 2025
ErhaltungUNC
Preis
VerkäuferJerzykowski
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum24. Mai 2024
ErhaltungUNC
Preis
VerkäuferCasa de Subastas de Madrid
Datum19. April 2024
ErhaltungUNC
Preis
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum26. Januar 2024
ErhaltungUNC
Preis
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum1. Dezember 2023
ErhaltungUNC
Preis
VerkäuferVila Rica Moedas Ltda
Datum22. Juni 2023
ErhaltungUNC
Preis
