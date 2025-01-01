flag
SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022

Münzen von Schweiz 1925

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
100 Francs 1925 B Vreneli
Durchschnittlicher Preis13000 $
Verkauf
1295
Vorderseite
Rückseite
20 Franken 1925 B Vreneli
Durchschnittlicher Preis390 $
Verkauf
169
