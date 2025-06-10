SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
100 Francs 1925 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)
Foto von: Numismatica Genevensis SA
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht32,2581 g
- Reines Gold (0,9334 oz) 29,0323 g
- Durchmesser36 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC5,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe100 Francs
- Jahr1925
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (294)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 100 Francs 1925 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31303, welches bei Heritage Auctions für 90.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. August 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumismatica Ars Classica
Datum10. Juni 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
19427 $
Preis in Auktionswährung 17000 EUR
VerkäuferNumismatica Ars Classica
Datum10. Juni 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis


VerkäuferAuction World
Datum20. April 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis


VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungMS64 DPL NGC
Preis


VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis


