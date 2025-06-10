flag
SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022

100 Francs 1925 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Avers 100 Francs 1925 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 100 Francs 1925 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Foto von: Numismatica Genevensis SA

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht32,2581 g
  • Reines Gold (0,9334 oz) 29,0323 g
  • Durchmesser36 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC5,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe100 Francs
  • Jahr1925
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (294)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 100 Francs 1925 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31303, welches bei Heritage Auctions für 90.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. August 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Schweiz 100 Francs 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Nihon - 15. Juni 2025
VerkäuferNihon
Datum15. Juni 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
23594 $
Preis in Auktionswährung 3400000 JPY
Schweiz 100 Francs 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Numismatica Ars Classica - 10. Juni 2025
VerkäuferNumismatica Ars Classica
Datum10. Juni 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
19427 $
Preis in Auktionswährung 17000 EUR
Schweiz 100 Francs 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 10. Juni 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Juni 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 100 Francs 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Numismatica Ars Classica - 10. Juni 2025
VerkäuferNumismatica Ars Classica
Datum10. Juni 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 100 Francs 1925 B "Vreneli" auf der Auktion MDC Monaco - 5. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum5. Juni 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 100 Francs 1925 B "Vreneli" auf der Auktion MDC Monaco - 5. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum5. Juni 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 100 Francs 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 2. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum2. Mai 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 100 Francs 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 2. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum2. Mai 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 100 Francs 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Auction World - 20. April 2025
VerkäuferAuction World
Datum20. April 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 100 Francs 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Palombo - 11. April 2025
VerkäuferPalombo
Datum11. April 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 100 Francs 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Schulman - 26. März 2025
VerkäuferSchulman
Datum26. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 100 Francs 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Nomisma Aste - 23. März 2025
Schweiz 100 Francs 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Nomisma Aste - 23. März 2025
VerkäuferNomisma Aste
Datum23. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 100 Francs 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Aurora Numismatica - 18. März 2025
VerkäuferAurora Numismatica
Datum18. März 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Schweiz 100 Francs 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Beaussant Lefèvre - 18. März 2025
VerkäuferBeaussant Lefèvre
Datum18. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 100 Francs 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungMS64 DPL NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 100 Francs 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Numismatica Genevensis - 10. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 100 Francs 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 9. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum9. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 100 Francs 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 9. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum9. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 100 Francs 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Chaponnière - 8. Dezember 2024
VerkäuferChaponnière
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 100 Francs 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Chaponnière - 8. Dezember 2024
VerkäuferChaponnière
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Schweiz 100 Francs 1925 B "Vreneli" auf der Auktion Chaponnière - 8. Dezember 2024
VerkäuferChaponnière
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Wo zu kaufen?
Schweiz 100 Francs 1925 B "Vreneli" auf der Auktion MDC Monaco - 2. Oktober 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von SchweizMünzkatalog der KonföderationMünzen aus von Schweiz 1925Alle Schweizerische MünzenSchweizerische Gold MünzenSchweizerische Münzen 100 FrancsNumismatische Auktionen