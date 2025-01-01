flag
SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022

Goldmünzen 100 Francs der Konföderation - Schweiz

type-coin
type-coin

100 Francs 1925

Vreneli
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf
1925B5,0001295
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von SchweizMünzkatalog der KonföderationAlle Schweizerische MünzenSchweizerische Münzen 100 FrancsNumismatische Auktionen