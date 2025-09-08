flag
20 Franken 1930 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Avers 20 Franken 1930 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 20 Franken 1930 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,45 g
  • Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandMuster
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC3,371,764

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1930
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1930 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5637, welches bei SINCONA AG für 5.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Oktober 2020.

Schweiz 20 Franken 1930 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungXF
Preis
551 $
Preis in Auktionswährung 440 CHF
Schweiz 20 Franken 1930 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungXF
Preis
551 $
Preis in Auktionswährung 440 CHF
Schweiz 20 Franken 1930 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1930 B "Vreneli" auf der Auktion Wójcicki - 3. August 2025
Schweiz 20 Franken 1930 B "Vreneli" auf der Auktion Wójcicki - 3. August 2025
VerkäuferWójcicki
Datum3. August 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1930 B "Vreneli" auf der Auktion Auction World - 20. Juli 2025
VerkäuferAuction World
Datum20. Juli 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1930 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 10. Juli 2025
VerkäuferLeu
Datum10. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1930 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 10. Juli 2025
VerkäuferLeu
Datum10. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1930 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
Schweiz 20 Franken 1930 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
VerkäuferMontenegro
Datum13. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1930 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 10. Juni 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Juni 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1930 B "Vreneli" auf der Auktion Numisbalt - 8. Juni 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum8. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1930 B "Vreneli" auf der Auktion Skanfil Auksjoner AS - 25. April 2025
VerkäuferSkanfil Auksjoner AS
Datum25. April 2025
ErhaltungF
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1930 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 15. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1930 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 25. März 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. März 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1930 B "Vreneli" auf der Auktion Nomisma Aste - 23. März 2025
Schweiz 20 Franken 1930 B "Vreneli" auf der Auktion Nomisma Aste - 23. März 2025
VerkäuferNomisma Aste
Datum23. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1930 B "Vreneli" auf der Auktion Nomisma Aste - 23. März 2025
Schweiz 20 Franken 1930 B "Vreneli" auf der Auktion Nomisma Aste - 23. März 2025
VerkäuferNomisma Aste
Datum23. März 2025
ErhaltungAU
Preis
Schweiz 20 Franken 1930 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1930 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1930 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1930 B "Vreneli" auf der Auktion AB Philea & Myntkompaniet - 8. März 2025
VerkäuferAB Philea & Myntkompaniet
Datum8. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1930 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Januar 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Schweiz 20 Franken 1930 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 21. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Schweiz 20 Franken 1930 B "Vreneli" auf der Auktion Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18. September 2025
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum18. September 2025
ErhaltungAU
Zu versteigern
Schweiz 20 Franken 1930 B "Vreneli" auf der Auktion HIRSCH - 26. September 2025
VerkäuferHIRSCH
Datum26. September 2025
ErhaltungAU
Zu versteigern
