SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
20 Franken 1930 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)
Foto von: Tauler&Fau Subastas
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht6,45 g
- Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
- Durchmesser21 mm
- RandMuster
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC3,371,764
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1930
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (289)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1930 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5637, welches bei SINCONA AG für 5.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Oktober 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferAuction World
Datum20. Juli 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSkanfil Auksjoner AS
Datum25. April 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferAB Philea & Myntkompaniet
Datum8. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...14
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte