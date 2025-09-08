flag
SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022

20 Franken 1896 B (Schweiz, Konföderation)

Avers 20 Franken 1896 B - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 20 Franken 1896 B - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,4516 g
  • Reines Gold (0,1867 oz) 5,8064 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC400,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1896
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (402)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1896 mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2270, welches bei SINCONA AG für 20.865 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Mai 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Schweiz 20 Franken 1896 B auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungAU
Preis
688 $
Preis in Auktionswährung 550 CHF
Schweiz 20 Franken 1896 B auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungXF
Preis
601 $
Preis in Auktionswährung 480 CHF
Schweiz 20 Franken 1896 B auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1896 B auf der Auktion Coin Cabinet - 19. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1896 B auf der Auktion Heritage - 7. August 2025
Schweiz 20 Franken 1896 B auf der Auktion Heritage - 7. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum7. August 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1896 B auf der Auktion Heritage - 7. August 2025
Schweiz 20 Franken 1896 B auf der Auktion Heritage - 7. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum7. August 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1896 B auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
Schweiz 20 Franken 1896 B auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
VerkäuferMontenegro
Datum13. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1896 B auf der Auktion SINCONA - 28. Mai 2025
VerkäuferSINCONA
Datum28. Mai 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1896 B auf der Auktion SINCONA - 28. Mai 2025
VerkäuferSINCONA
Datum28. Mai 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1896 B auf der Auktion SINCONA - 28. Mai 2025
VerkäuferSINCONA
Datum28. Mai 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1896 B auf der Auktion Coin Cabinet - 27. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. Mai 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1896 B auf der Auktion Nomisma Aste - 25. Mai 2025
Schweiz 20 Franken 1896 B auf der Auktion Nomisma Aste - 25. Mai 2025
VerkäuferNomisma Aste
Datum25. Mai 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
Schweiz 20 Franken 1896 B auf der Auktion Stack's - 16. Mai 2025
Schweiz 20 Franken 1896 B auf der Auktion Stack's - 16. Mai 2025
VerkäuferStack's
Datum16. Mai 2025
ErhaltungMS62 ICG
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1896 B auf der Auktion Rhenumis - 15. Mai 2025
VerkäuferRhenumis
Datum15. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1896 B auf der Auktion Coin Cabinet - 29. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. April 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1896 B auf der Auktion Coin Cabinet - 15. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1896 B auf der Auktion Coin Cabinet - 15. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1896 B auf der Auktion Coin Cabinet - 15. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1896 B auf der Auktion Rauch - 29. März 2025
VerkäuferRauch
Datum29. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1896 B auf der Auktion Coin Cabinet - 25. März 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. März 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1896 B auf der Auktion Nomisma Aste - 23. März 2025
Schweiz 20 Franken 1896 B auf der Auktion Nomisma Aste - 23. März 2025
VerkäuferNomisma Aste
Datum23. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Wo zu kaufen?
Schweiz 20 Franken 1896 B auf der Auktion Galleria Auctions Tokyo - 20. September 2025
VerkäuferGalleria Auctions Tokyo
Datum20. September 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Zu versteigern
Schweiz 20 Franken 1896 B auf der Auktion Wójcicki - 3. Oktober 2025
Schweiz 20 Franken 1896 B auf der Auktion Wójcicki - 3. Oktober 2025
VerkäuferWójcicki
Datum3. Oktober 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
Schweiz 20 Franken 1896 B auf der Auktion V. GADOURY - 3. Oktober 2025
VerkäuferV. GADOURY
Datum3. Oktober 2025
ErhaltungUNC
Zu versteigern
Schweiz 20 Franken 1896 B auf der Auktion V. GADOURY - 4. Oktober 2025
VerkäuferV. GADOURY
Datum4. Oktober 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von SchweizMünzkatalog der KonföderationMünzen aus von Schweiz 1896Alle Schweizerische MünzenSchweizerische Gold MünzenSchweizerische Münzen 20 FrankenNumismatische Auktionen