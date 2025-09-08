flag
20 Franken 1913 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Avers 20 Franken 1913 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 20 Franken 1913 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,45 g
  • Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandMuster
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC700,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1913
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1913 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 66, welches bei Finarte für 2.200 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Oktober 2024.

Schweiz 20 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungAU
Preis
576 $
Preis in Auktionswährung 460 CHF
Schweiz 20 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Stack's - 5. September 2025
Schweiz 20 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Stack's - 5. September 2025
VerkäuferStack's
Datum5. September 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
650 $
Preis in Auktionswährung 650 USD
Schweiz 20 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
Schweiz 20 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
VerkäuferMontenegro
Datum13. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion COINSNET - 24. Mai 2025
Schweiz 20 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion COINSNET - 24. Mai 2025
VerkäuferCOINSNET
Datum24. Mai 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Tauler & Fau - 24. April 2025
VerkäuferTauler & Fau
Datum24. April 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Nomisma Aste - 23. März 2025
Schweiz 20 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Nomisma Aste - 23. März 2025
VerkäuferNomisma Aste
Datum23. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 20 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Istra Numizmatika - 16. Februar 2025
Schweiz 20 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Istra Numizmatika - 16. Februar 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum16. Februar 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Aureo & Calicó - 10. Dezember 2024
VerkäuferAureo & Calicó
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Jerzykowski - 8. Dezember 2024
Schweiz 20 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Jerzykowski - 8. Dezember 2024
VerkäuferJerzykowski
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage Eur - 11. November 2024
VerkäuferHeritage Eur
Datum11. November 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 11. Juli 2024
VerkäuferHeritage
Datum11. Juli 2024
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 13. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum13. Juni 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 6. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum6. Juni 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Stack's - 15. Mai 2024
Schweiz 20 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Stack's - 15. Mai 2024
VerkäuferStack's
Datum15. Mai 2024
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 9. Mai 2024
VerkäuferHeritage
Datum9. Mai 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Istra Numizmatika - 4. Mai 2024
Schweiz 20 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Istra Numizmatika - 4. Mai 2024
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum4. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Tauler & Fau - 12. März 2024
VerkäuferTauler & Fau
Datum12. März 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 26. Februar 2024
VerkäuferLeu
Datum26. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Sima Srl - 20. Oktober 2023
VerkäuferSima Srl
Datum20. Oktober 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Katz - 15. Oktober 2023
VerkäuferKatz
Datum15. Oktober 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1913 B "Vreneli" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 14. September 2025
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum14. September 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
