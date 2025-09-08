SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
20 Franken 1913 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)
Foto von: Tauler&Fau Subastas
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht6,45 g
- Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
- Durchmesser21 mm
- RandMuster
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC700,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1913
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (80)
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1913 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 66, welches bei Finarte für 2.200 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Oktober 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum16. Februar 2025
ErhaltungXF
VerkäuferJerzykowski
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungMS64 NGC
