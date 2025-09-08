20 Franken 1947 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1947 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3257, welches bei Auktionshaus Christoph Gärtner für 1.640 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Oktober 2018.

Erhaltung UNC (267) AU (99) XF (86) VF (6) Keine Note (14) Erhaltung (slab) MS67 (7) MS66 (48) MS65 (39) MS64 (16) MS63 (1) DETAILS (1) Service NGC (55) PCGS (53) ANACS (3)

Verkäufer Alle Unternehmen

Artemide Aste (8)

Auction World (9)

Aureo & Calicó (9)

Bereska (1)

Bertolami (5)

Bruun Rasmussen (4)

Casa de Subastas de Madrid (1)

Cayón (8)

Chaponnière (2)

Cieszyńskie CN (1)

CNG (1)

Coin Cabinet (47)

Coins and Medals (1)

COINSNET (5)

DNW (1)

Downies (1)

Eurseree (3)

Felzmann (3)

Frühwald (1)

Galleria Auctions Tokyo (1)

Gärtner (6)

GINZA (5)

Goldberg (2)

Gorny & Mosch (3)

Heritage (45)

Heritage Eur (16)

HERVERA (15)

Hess Divo (7)

HIRSCH (16)

Höhn (1)

ibercoin (1)

Inasta (6)

Jean ELSEN (6)

Karamitsos (4)

Katz (55)

Klondike Auction (2)

Künker (4)

Leu (37)

London Coins (7)

Lugdunum (1)

Macho & Chlapovič (1)

Marudhar (1)

Montenegro (2)

Naumann (2)

Nihon (6)

Noble Numismatics Pty Ltd (3)

Nomisma (1)

Nomisma Aste (1)

Numis Poland (1)

Numisbalt (13)

Numisma - Portugal (2)

Numismatica Italia (2)

Oslo Myntgalleri (1)

Pesek Auctions (2)

Reinhard Fischer (4)

Rhenumis (3)

San Martino (1)

Schulman (2)

Sima Srl (1)

SINCONA (9)

Soler y Llach (24)

Spink (2)

Stack's (14)

Status International (1)

Stephen Album (1)

Tauler & Fau (3)

Teutoburger (7)

Varesi (1)

WAG (2)

Warin Global Investments (7)

Wójcicki (1)