20 Franken 1947 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)
Foto von: Jean ELSEN & ses Fils s.a.
- MetallGold (0,900)
- Gewicht6,45 g
- Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
- Durchmesser21 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC9,200,000
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1947
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1947 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3257, welches bei Auktionshaus Christoph Gärtner für 1.640 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Oktober 2018.
