20 Franken 1947 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Avers 20 Franken 1947 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 20 Franken 1947 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,45 g
  • Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC9,200,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1947
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1947 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3257, welches bei Auktionshaus Christoph Gärtner für 1.640 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Oktober 2018.

Schweiz 20 Franken 1947 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungAU
Preis
551 $
Preis in Auktionswährung 440 CHF
Schweiz 20 Franken 1947 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1947 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungXF
Preis
551 $
Preis in Auktionswährung 440 CHF
Schweiz 20 Franken 1947 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1947 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1947 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1947 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1947 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1947 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1947 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1947 B "Vreneli" auf der Auktion Numisbalt - 7. September 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum7. September 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1947 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1947 B "Vreneli" auf der Auktion Numisbalt - 13. Juli 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1947 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 10. Juli 2025
VerkäuferLeu
Datum10. Juli 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1947 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 10. Juli 2025
VerkäuferLeu
Datum10. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1947 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 10. Juli 2025
VerkäuferLeu
Datum10. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1947 B "Vreneli" auf der Auktion Naumann - 6. Juli 2025
VerkäuferNaumann
Datum6. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 20 Franken 1947 B "Vreneli" auf der Auktion Jean ELSEN - 14. Juni 2025
VerkäuferJean ELSEN
Datum14. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1947 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
VerkäuferMontenegro
Datum13. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1947 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 10. Juni 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Juni 2025
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1947 B "Vreneli" auf der Auktion SINCONA - 28. Mai 2025
VerkäuferSINCONA
Datum28. Mai 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Schweiz 20 Franken 1947 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 12. September 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. September 2025
ErhaltungMS65
Zu versteigern
Schweiz 20 Franken 1947 B "Vreneli" auf der Auktion HIRSCH - 26. September 2025
VerkäuferHIRSCH
Datum26. September 2025
ErhaltungAU
Zu versteigern
Schweiz 20 Franken 1947 B "Vreneli" auf der Auktion HIRSCH - 26. September 2025
VerkäuferHIRSCH
Datum26. September 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
