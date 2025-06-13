20 Franken 1914 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1914 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 609, welches bei Chaponnière & Firmenich SA für 800 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Dezember 2024.

Erhaltung UNC (53) AU (19) XF (7) VF (3) Keine Note (4) Erhaltung (slab) MS67 (1) MS65 (12) MS64 (7) MS63 (1) DETAILS (1) Service NGC (14) PCGS (9)

