20 Franken 1914 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,45 g
  • Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandMuster
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC700,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1914
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (86)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1914 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 609, welches bei Chaponnière & Firmenich SA für 800 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Dezember 2024.

Schweiz 20 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
Schweiz 20 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
VerkäuferMontenegro
Datum13. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
Schweiz 20 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
VerkäuferMontenegro
Datum13. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 27. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. Mai 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
597 $
Preis in Auktionswährung 440 GBP
Schweiz 20 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. April 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Schweiz 20 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 15. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
606 $
Preis in Auktionswährung 460 GBP
Schweiz 20 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Numisbalt - 9. März 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum9. März 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Januar 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Schweiz 20 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 21. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Aureo & Calicó - 10. Dezember 2024
VerkäuferAureo & Calicó
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Jerzykowski - 8. Dezember 2024
Schweiz 20 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Jerzykowski - 8. Dezember 2024
VerkäuferJerzykowski
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Chaponnière - 8. Dezember 2024
VerkäuferChaponnière
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 5. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum5. November 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 16. Juli 2024
VerkäuferLeu
Datum16. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Auction World - 14. Juli 2024
VerkäuferAuction World
Datum14. Juli 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 20. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum20. Juni 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Katz - 19. Mai 2024
VerkäuferKatz
Datum19. Mai 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Stack's - 1. März 2024
Schweiz 20 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Stack's - 1. März 2024
VerkäuferStack's
Datum1. März 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 26. Februar 2024
VerkäuferLeu
Datum26. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion COINSNET - 24. Februar 2024
Schweiz 20 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion COINSNET - 24. Februar 2024
VerkäuferCOINSNET
Datum24. Februar 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1914 B "Vreneli" auf der Auktion Teutoburger - 13. September 2025
VerkäuferTeutoburger
Datum13. September 2025
ErhaltungAU
Zu versteigern
