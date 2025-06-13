SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
20 Franken 1914 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)
Foto von: Katz Auction
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht6,45 g
- Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
- Durchmesser21 mm
- RandMuster
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC700,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1914
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (86)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1914 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 609, welches bei Chaponnière & Firmenich SA für 800 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Dezember 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
606 $
Preis in Auktionswährung 460 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferJerzykowski
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferChaponnière
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...5
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte