20 Franken 1926 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1926 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3594, welches bei SINCONA AG für 35.462 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Oktober 2022.

Erhaltung UNC (151) AU (50) XF (32) VF (1) Keine Note (4) Erhaltung (slab) MS67 (21) MS66 (33) MS65 (30) MS64 (17) DETAILS (2) Service NGC (66) PCGS (34) ANACS (2) ANA (1) ICG (1)

