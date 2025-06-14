SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
20 Franken 1926 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)
Foto von: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht6,45 g
- Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
- Durchmesser21 mm
- RandMuster
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC50,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1926
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (238)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1926 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3594, welches bei SINCONA AG für 35.462 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Oktober 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumismatic Fine Art GmbH
Datum14. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
955 $
Preis in Auktionswährung 775 CHF
VerkäuferMünzenonline
Datum16. Mai 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Datum6. April 2025
ErhaltungMS67 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferJerzykowski
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...12
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte