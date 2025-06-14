flag
SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022

20 Franken 1926 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Avers 20 Franken 1926 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 20 Franken 1926 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Foto von: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,45 g
  • Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandMuster
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC50,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1926
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (238)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1926 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3594, welches bei SINCONA AG für 35.462 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Oktober 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Schweiz 20 Franken 1926 B "Vreneli" auf der Auktion Katz - 31. August 2025
VerkäuferKatz
Datum31. August 2025
ErhaltungMS67 NGC
Preis
1708 $
Preis in Auktionswährung 1462 EUR
Schweiz 20 Franken 1926 B "Vreneli" auf der Auktion Numismatic Fine Art GmbH - 14. Juni 2025
VerkäuferNumismatic Fine Art GmbH
Datum14. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
955 $
Preis in Auktionswährung 775 CHF
Schweiz 20 Franken 1926 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
Schweiz 20 Franken 1926 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
VerkäuferMontenegro
Datum13. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1926 B "Vreneli" auf der Auktion Rapp - 21. Mai 2025
VerkäuferRapp
Datum21. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1926 B "Vreneli" auf der Auktion Münzenonline - 16. Mai 2025
VerkäuferMünzenonline
Datum16. Mai 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1926 B "Vreneli" auf der Auktion Sima Srl - 16. Mai 2025
Schweiz 20 Franken 1926 B "Vreneli" auf der Auktion Sima Srl - 16. Mai 2025
VerkäuferSima Srl
Datum16. Mai 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
Schweiz 20 Franken 1926 B "Vreneli" auf der Auktion Katz - 15. Mai 2025
VerkäuferKatz
Datum15. Mai 2025
ErhaltungMS67 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1926 B "Vreneli" auf der Auktion Nomisma - 12. April 2025
Schweiz 20 Franken 1926 B "Vreneli" auf der Auktion Nomisma - 12. April 2025
VerkäuferNomisma
Datum12. April 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1926 B "Vreneli" auf der Auktion Palombo - 11. April 2025
VerkäuferPalombo
Datum11. April 2025
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1926 B "Vreneli" auf der Auktion Jerzykowski - 6. April 2025
Schweiz 20 Franken 1926 B "Vreneli" auf der Auktion Jerzykowski - 6. April 2025
VerkäuferJerzykowski
Datum6. April 2025
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1926 B "Vreneli" auf der Auktion Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 6. April 2025
Schweiz 20 Franken 1926 B "Vreneli" auf der Auktion Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 6. April 2025
VerkäuferMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Datum6. April 2025
ErhaltungMS67 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1926 B "Vreneli" auf der Auktion Erwin Dietrich - 30. März 2025
VerkäuferErwin Dietrich
Datum30. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1926 B "Vreneli" auf der Auktion Erwin Dietrich - 30. März 2025
VerkäuferErwin Dietrich
Datum30. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1926 B "Vreneli" auf der Auktion Aurora Numismatica - 18. März 2025
VerkäuferAurora Numismatica
Datum18. März 2025
ErhaltungMS67 NGC
Preis
Schweiz 20 Franken 1926 B "Vreneli" auf der Auktion Künker - 7. März 2025
VerkäuferKünker
Datum7. März 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1926 B "Vreneli" auf der Auktion WAG - 16. Februar 2025
VerkäuferWAG
Datum16. Februar 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1926 B "Vreneli" auf der Auktion HIRSCH - 13. Februar 2025
VerkäuferHIRSCH
Datum13. Februar 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1926 B "Vreneli" auf der Auktion CNG - 18. Dezember 2024
VerkäuferCNG
Datum18. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1926 B "Vreneli" auf der Auktion Via - 9. Dezember 2024
VerkäuferVia
Datum9. Dezember 2024
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1926 B "Vreneli" auf der Auktion Jerzykowski - 8. Dezember 2024
Schweiz 20 Franken 1926 B "Vreneli" auf der Auktion Jerzykowski - 8. Dezember 2024
VerkäuferJerzykowski
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1926 B "Vreneli" auf der Auktion Rapp - 6. Dezember 2024
VerkäuferRapp
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Schweiz 20 Franken 1926 B "Vreneli" auf der Auktion WAG - 14. September 2025
VerkäuferWAG
Datum14. September 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von SchweizMünzkatalog der KonföderationMünzen aus von Schweiz 1926Alle Schweizerische MünzenSchweizerische Gold MünzenSchweizerische Münzen 20 FrankenNumismatische Auktionen