20 Franken 1927 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)
Foto von: Katz Auction
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht6,45 g
- Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
- Durchmesser21 mm
- RandMuster
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC5,015,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1927
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (368)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1927 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4841, welches bei SINCONA AG für 3.800 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Mai 2019.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Wo zu kaufen?
