20 Franken 1899 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Avers 20 Franken 1899 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 20 Franken 1899 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Foto von: Leu Numismatik

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,45 g
  • Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandMuster
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC300,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1899
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (49)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1899 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32, welches bei Lugdunum GmbH für 1.180 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. November 2020.

Schweiz 20 Franken 1899 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
VerkäuferMontenegro
Datum13. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1899 B "Vreneli" auf der Auktion Jerzykowski - 8. Dezember 2024
VerkäuferJerzykowski
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
483 $
Preis in Auktionswährung 1950 PLN
Schweiz 20 Franken 1899 B "Vreneli" auf der Auktion Jerzykowski - 8. Dezember 2024
VerkäuferJerzykowski
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
483 $
Preis in Auktionswährung 1950 PLN
Schweiz 20 Franken 1899 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 23. Mai 2024
VerkäuferHeritage
Datum23. Mai 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1899 B "Vreneli" auf der Auktion ibercoin - 21. März 2024
Verkäuferibercoin
Datum21. März 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1899 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 26. Februar 2024
VerkäuferLeu
Datum26. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1899 B "Vreneli" auf der Auktion Sima Srl - 20. Oktober 2023
VerkäuferSima Srl
Datum20. Oktober 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1899 B "Vreneli" auf der Auktion Jean ELSEN - 17. Juni 2023
VerkäuferJean ELSEN
Datum17. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1899 B "Vreneli" auf der Auktion VL Nummus - 22. April 2023
VerkäuferVL Nummus
Datum22. April 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1899 B "Vreneli" auf der Auktion WAG - 11. Dezember 2022
VerkäuferWAG
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1899 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 21. August 2022
VerkäuferLeu
Datum21. August 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1899 B "Vreneli" auf der Auktion WAG - 13. März 2022
VerkäuferWAG
Datum13. März 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1899 B "Vreneli" auf der Auktion WAG - 9. Januar 2022
VerkäuferWAG
Datum9. Januar 2022
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1899 B "Vreneli" auf der Auktion HIRSCH - 24. September 2021
VerkäuferHIRSCH
Datum24. September 2021
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1899 B "Vreneli" auf der Auktion Aureo & Calicó - 15. September 2021
VerkäuferAureo & Calicó
Datum15. September 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1899 B "Vreneli" auf der Auktion Soler y Llach - 20. Juli 2021
VerkäuferSoler y Llach
Datum20. Juli 2021
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1899 B "Vreneli" auf der Auktion Nomisma - 24. Januar 2021
VerkäuferNomisma
Datum24. Januar 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1899 B "Vreneli" auf der Auktion SINCONA - 21. Oktober 2020
VerkäuferSINCONA
Datum21. Oktober 2020
ErhaltungAU
Preis
Schweiz 20 Franken 1899 B "Vreneli" auf der Auktion Varesi - 5. Mai 2020
VerkäuferVaresi
Datum5. Mai 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1899 B "Vreneli" auf der Auktion London Coins - 1. März 2020
VerkäuferLondon Coins
Datum1. März 2020
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1899 B "Vreneli" auf der Auktion VL Nummus - 24. März 2019
VerkäuferVL Nummus
Datum24. März 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
