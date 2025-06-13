SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
20 Franken 1899 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)
Foto von: Leu Numismatik
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht6,45 g
- Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
- Durchmesser21 mm
- RandMuster
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC300,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1899
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (49)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1899 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32, welches bei Lugdunum GmbH für 1.180 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. November 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferJerzykowski
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
483 $
Preis in Auktionswährung 1950 PLN
VerkäuferJerzykowski
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
483 $
Preis in Auktionswährung 1950 PLN
VerkäuferAureo & Calicó
Datum15. September 2021
ErhaltungXF
Preis
******
123
