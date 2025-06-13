20 Franken 1899 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1899 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32, welches bei Lugdunum GmbH für 1.180 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. November 2020.

Erhaltung UNC (16) AU (9) XF (23) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS64 (6) MS63 (5) Service NGC (7) PCGS (3) ANACS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Aureo & Calicó (2)

Creusy Numismatique (1)

Goldberg (1)

Heritage (4)

Heritage Eur (1)

Herrero (1)

HERVERA (3)

HIRSCH (4)

ibercoin (1)

Jean ELSEN (1)

Jerzykowski (2)

Leu (2)

London Coins (1)

Montenegro (3)

Nomisma (1)

Reinhard Fischer (1)

Roma Numismatics (1)

Schulman (1)

Sima Srl (1)

SINCONA (1)

Soler y Llach (4)

Stack's (3)

Teutoburger (2)

TimeLine Auctions (1)

Varesi (1)

VL Nummus (2)

WAG (3)