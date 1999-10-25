20 Franken 1887 B (Schweiz, Konföderation)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1887 mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 60, welches bei SINCONA AG für 210.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Mai 2012.

Erhaltung UNC (1) AU (2) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS63 (1) Service PCGS (1)