20 Franken 1887 B (Schweiz, Konföderation)
Foto von: SINCONA AG
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht6,4516 g
- Reines Gold (0,1867 oz) 5,8064 g
- Durchmesser21 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC176
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1887
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (4)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1887 mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 60, welches bei SINCONA AG für 210.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Mai 2012.
VerkäuferHeritage
Datum11. August 2016
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
105750 $
Preis in Auktionswährung 105750 USD
