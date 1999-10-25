flag
SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022

20 Franken 1887 B (Schweiz, Konföderation)

Avers 20 Franken 1887 B - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 20 Franken 1887 B - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,4516 g
  • Reines Gold (0,1867 oz) 5,8064 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC176

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1887
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (4)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1887 mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 60, welches bei SINCONA AG für 210.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Mai 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Schweiz 20 Franken 1887 B auf der Auktion SINCONA - 17. Mai 2017
VerkäuferSINCONA
Datum17. Mai 2017
ErhaltungAU
Preis
122156 $
Preis in Auktionswährung 120000 CHF
Schweiz 20 Franken 1887 B auf der Auktion Heritage - 11. August 2016
Schweiz 20 Franken 1887 B auf der Auktion Heritage - 11. August 2016
VerkäuferHeritage
Datum11. August 2016
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
105750 $
Preis in Auktionswährung 105750 USD
Schweiz 20 Franken 1887 B auf der Auktion SINCONA - 23. Mai 2012
VerkäuferSINCONA
Datum23. Mai 2012
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1887 B auf der Auktion Leu - 25. Oktober 1999
VerkäuferLeu
Datum25. Oktober 1999
ErhaltungKeine Note
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von SchweizMünzkatalog der KonföderationMünzen aus von Schweiz 1887Alle Schweizerische MünzenSchweizerische Gold MünzenSchweizerische Münzen 20 FrankenNumismatische Auktionen