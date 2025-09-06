20 Franken 1888 B (Schweiz, Konföderation)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1888 mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 573, welches bei Sima Srl für 22.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Oktober 2023.

