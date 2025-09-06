flag
20 Franken 1888 B (Schweiz, Konföderation)

Avers 20 Franken 1888 B - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 20 Franken 1888 B - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,4516 g
  • Reines Gold (0,1867 oz) 5,8064 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC4,224

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1888
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (211)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1888 mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 573, welches bei Sima Srl für 22.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Oktober 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Schweiz 20 Franken 1888 B auf der Auktion Nomisma - 6. September 2025
VerkäuferNomisma
Datum6. September 2025
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 20 Franken 1888 B auf der Auktion MDC Monaco - 5. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum5. Juni 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
12564 $
Preis in Auktionswährung 11000 EUR
Schweiz 20 Franken 1888 B auf der Auktion SINCONA - 28. Mai 2025
VerkäuferSINCONA
Datum28. Mai 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
11483 $
Preis in Auktionswährung 9500 CHF
Schweiz 20 Franken 1888 B auf der Auktion SINCONA - 28. Mai 2025
VerkäuferSINCONA
Datum28. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1888 B auf der Auktion SINCONA - 28. Mai 2025
VerkäuferSINCONA
Datum28. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1888 B auf der Auktion SINCONA - 28. Mai 2025
VerkäuferSINCONA
Datum28. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1888 B auf der Auktion Soler y Llach - 16. Mai 2025
VerkäuferSoler y Llach
Datum16. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 20 Franken 1888 B auf der Auktion Münzenonline - 16. Mai 2025
VerkäuferMünzenonline
Datum16. Mai 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1888 B auf der Auktion Münzenonline - 16. Mai 2025
VerkäuferMünzenonline
Datum16. Mai 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1888 B auf der Auktion Münzenonline - 16. Mai 2025
VerkäuferMünzenonline
Datum16. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1888 B auf der Auktion Aurora Numismatica - 18. März 2025
VerkäuferAurora Numismatica
Datum18. März 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Schweiz 20 Franken 1888 B auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1888 B auf der Auktion Auctiones - 15. Dezember 2024
VerkäuferAuctiones
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1888 B auf der Auktion Rapp - 6. Dezember 2024
VerkäuferRapp
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1888 B auf der Auktion Rapp - 6. Dezember 2024
VerkäuferRapp
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1888 B auf der Auktion Rapp - 6. Dezember 2024
VerkäuferRapp
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1888 B auf der Auktion Rapp - 6. Dezember 2024
VerkäuferRapp
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1888 B auf der Auktion Münzenonline - 22. November 2024
VerkäuferMünzenonline
Datum22. November 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1888 B auf der Auktion Münzenonline - 22. November 2024
VerkäuferMünzenonline
Datum22. November 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1888 B auf der Auktion Münzenonline - 22. November 2024
VerkäuferMünzenonline
Datum22. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1888 B auf der Auktion Münzenonline - 22. November 2024
VerkäuferMünzenonline
Datum22. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Schweiz 20 Franken 1888 B auf der Auktion ANTIUM AURUM - 26. September 2025
VerkäuferANTIUM AURUM
Datum26. September 2025
ErhaltungUNC
Zu versteigern
Schweiz 20 Franken 1888 B auf der Auktion Künker - 7. Oktober 2025
VerkäuferKünker
Datum7. Oktober 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
