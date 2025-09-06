SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
20 Franken 1888 B (Schweiz, Konföderation)
Foto von: SINCONA AG
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht6,4516 g
- Reines Gold (0,1867 oz) 5,8064 g
- Durchmesser21 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC4,224
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1888
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (211)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1888 mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 573, welches bei Sima Srl für 22.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Oktober 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum5. Juni 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
12564 $
Preis in Auktionswährung 11000 EUR
VerkäuferSINCONA
Datum28. Mai 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
11483 $
Preis in Auktionswährung 9500 CHF
VerkäuferMünzenonline
Datum16. Mai 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMünzenonline
Datum22. November 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...11
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte