20 Franken 1909 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)
Foto von: SINCONA AG
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht6,45 g
- Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
- Durchmesser21 mm
- RandMuster
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC400,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1909
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1909 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4835, welches bei SINCONA AG für 3.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Mai 2019.
