20 Franken 1909 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,45 g
  • Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandMuster
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC400,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1909
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (61)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1909 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4835, welches bei SINCONA AG für 3.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Mai 2019.

Schweiz 20 Franken 1909 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 10. Juli 2025
VerkäuferLeu
Datum10. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
517 $
Preis in Auktionswährung 410 CHF
Schweiz 20 Franken 1909 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
VerkäuferMontenegro
Datum13. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1909 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 4. März 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum4. März 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
572 $
Preis in Auktionswährung 450 GBP
Schweiz 20 Franken 1909 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 10. Dezember 2024
VerkäuferLeu
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1909 B "Vreneli" auf der Auktion Leland Little - 2. Oktober 2024
VerkäuferLeland Little
Datum2. Oktober 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1909 B "Vreneli" auf der Auktion Stack's - 15. Mai 2024
VerkäuferStack's
Datum15. Mai 2024
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1909 B "Vreneli" auf der Auktion Fellows Auctioneers Ltd - 29. Februar 2024
VerkäuferFellows Auctioneers Ltd
Datum29. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1909 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 26. Februar 2024
VerkäuferLeu
Datum26. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1909 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 26. Februar 2024
VerkäuferLeu
Datum26. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1909 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 14. Dezember 2023
VerkäuferLeu
Datum14. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1909 B "Vreneli" auf der Auktion Katz - 19. November 2023
VerkäuferKatz
Datum19. November 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1909 B "Vreneli" auf der Auktion Sima Srl - 20. Oktober 2023
VerkäuferSima Srl
Datum20. Oktober 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1909 B "Vreneli" auf der Auktion HIRSCH - 22. September 2023
VerkäuferHIRSCH
Datum22. September 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1909 B "Vreneli" auf der Auktion Coinhouse - 25. Juni 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum25. Juni 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1909 B "Vreneli" auf der Auktion Katz - 11. Juni 2023
VerkäuferKatz
Datum11. Juni 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1909 B "Vreneli" auf der Auktion VL Nummus - 22. April 2023
VerkäuferVL Nummus
Datum22. April 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1909 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 14. März 2023
VerkäuferLeu
Datum14. März 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1909 B "Vreneli" auf der Auktion Artemide Aste - 12. März 2023
VerkäuferArtemide Aste
Datum12. März 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1909 B "Vreneli" auf der Auktion Inasta - 8. März 2023
VerkäuferInasta
Datum8. März 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1909 B "Vreneli" auf der Auktion Rzeszowski DA - 26. Januar 2023
VerkäuferRzeszowski DA
Datum26. Januar 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1909 B "Vreneli" auf der Auktion WAG - 11. Dezember 2022
VerkäuferWAG
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
