20 Franken 1889 B (Schweiz, Konföderation)
Foto von: SINCONA AG
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht6,4516 g
- Reines Gold (0,1867 oz) 5,8064 g
- Durchmesser21 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC100,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1889
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (116)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1889 mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30674, welches bei Heritage Auctions für 2.585 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. April 2015.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum10. November 2024
ErhaltungXF
Preis
440 $
Preis in Auktionswährung 410 EUR
VerkäuferNumismatica Luciani
Datum10. November 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Wo zu kaufen?
