flag
SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022

20 Franken 1889 B (Schweiz, Konföderation)

Avers 20 Franken 1889 B - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 20 Franken 1889 B - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,4516 g
  • Reines Gold (0,1867 oz) 5,8064 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC100,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1889
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (116)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1889 mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30674, welches bei Heritage Auctions für 2.585 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. April 2015.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Schweiz 20 Franken 1889 B auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
Schweiz 20 Franken 1889 B auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
VerkäuferMontenegro
Datum13. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
Schweiz 20 Franken 1889 B auf der Auktion Nomisma Aste - 23. März 2025
Schweiz 20 Franken 1889 B auf der Auktion Nomisma Aste - 23. März 2025
VerkäuferNomisma Aste
Datum23. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 20 Franken 1889 B auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungXF
Preis
444 $
Preis in Auktionswährung 420 EUR
Schweiz 20 Franken 1889 B auf der Auktion Istra Numizmatika - 10. November 2024
Schweiz 20 Franken 1889 B auf der Auktion Istra Numizmatika - 10. November 2024
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum10. November 2024
ErhaltungXF
Preis
440 $
Preis in Auktionswährung 410 EUR
Schweiz 20 Franken 1889 B auf der Auktion Negrini - 1. Juni 2024
Schweiz 20 Franken 1889 B auf der Auktion Negrini - 1. Juni 2024
VerkäuferNegrini
Datum1. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 20 Franken 1889 B auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2024
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1889 B auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2024
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1889 B auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2024
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1889 B auf der Auktion Stack's - 15. Mai 2024
Schweiz 20 Franken 1889 B auf der Auktion Stack's - 15. Mai 2024
VerkäuferStack's
Datum15. Mai 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1889 B auf der Auktion Münzenonline - 26. April 2024
VerkäuferMünzenonline
Datum26. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1889 B auf der Auktion Leu - 26. Februar 2024
VerkäuferLeu
Datum26. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1889 B auf der Auktion AURORA - 25. Januar 2024
VerkäuferAURORA
Datum25. Januar 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1889 B auf der Auktion Münzen Gut-Lynt - 26. November 2023
VerkäuferMünzen Gut-Lynt
Datum26. November 2023
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 20 Franken 1889 B auf der Auktion Heritage - 23. November 2023
VerkäuferHeritage
Datum23. November 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1889 B auf der Auktion Heritage Eur - 17. November 2023
VerkäuferHeritage Eur
Datum17. November 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1889 B auf der Auktion Numismatica Luciani - 10. November 2023
VerkäuferNumismatica Luciani
Datum10. November 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1889 B auf der Auktion Sima Srl - 20. Oktober 2023
VerkäuferSima Srl
Datum20. Oktober 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1889 B auf der Auktion Leu - 13. Juli 2023
VerkäuferLeu
Datum13. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1889 B auf der Auktion Leu - 13. Juli 2023
VerkäuferLeu
Datum13. Juli 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1889 B auf der Auktion Leu - 13. Juli 2023
VerkäuferLeu
Datum13. Juli 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1889 B auf der Auktion Leu - 13. Juli 2023
VerkäuferLeu
Datum13. Juli 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Schweiz 20 Franken 1889 B auf der Auktion Stephen Album - 21. September 2025
VerkäuferStephen Album
Datum21. September 2025
ErhaltungMS61 NGC
Zu versteigern
Schweiz 20 Franken 1889 B auf der Auktion HIRSCH - 26. September 2025
VerkäuferHIRSCH
Datum26. September 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von SchweizMünzkatalog der KonföderationMünzen aus von Schweiz 1889Alle Schweizerische MünzenSchweizerische Gold MünzenSchweizerische Münzen 20 FrankenNumismatische Auktionen