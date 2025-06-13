20 Franken 1889 B (Schweiz, Konföderation)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1889 mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30674, welches bei Heritage Auctions für 2.585 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. April 2015.

Erhaltung UNC (31) AU (16) XF (56) VF (12) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS65 (4) MS64 (4) MS63 (11) MS62 (7) MS61 (1) AU58 (1) PL (1) Service NGC (22) PCGS (6)

Verkäufer Alle Unternehmen

Artemide Aste (1)

Auctiones (2)

Aureo & Calicó (3)

AURORA (1)

Baldwin's of St. James's (1)

Cayón (1)

Chaponnière (2)

Erwin Dietrich (1)

Felzmann (1)

Goldberg (1)

Goudwisselkantoor veilingen (1)

Heritage (15)

Heritage Eur (2)

HERVERA (2)

Hess Divo (1)

HIRSCH (1)

Inasta (1)

iNumis (4)

Istra Numizmatika (1)

Jean ELSEN (1)

Katz (1)

Künker (1)

Leu (5)

Lugdunum (1)

MDC Monaco (2)

Montenegro (2)

Münzen Gut-Lynt (1)

Münzenonline (5)

Negrini (1)

Nomisma (3)

Nomisma Aste (1)

Numismatica Ars Classica (1)

Numismatica Luciani (2)

Reinhard Fischer (1)

Sima Srl (1)

SINCONA (21)

Soler y Llach (2)

Spink (1)

Stack's (5)

Stephen Album (2)

Teutoburger (9)

V. GADOURY (1)

Varesi (1)

VL Nummus (1)

WAG (1)

Warin Global Investments (1)