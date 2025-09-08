flag
SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022

20 Franken 1894 B (Schweiz, Konföderation)

Avers 20 Franken 1894 B - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 20 Franken 1894 B - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Foto von: Leu Numismatik

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,4516 g
  • Reines Gold (0,1867 oz) 5,8064 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC121,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1894
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (94)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1894 mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 13, welches bei Lugdunum GmbH für 1.020 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Dezember 2019.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Schweiz 20 Franken 1894 B auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungAU
Preis
751 $
Preis in Auktionswährung 600 CHF
Schweiz 20 Franken 1894 B auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
Schweiz 20 Franken 1894 B auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
VerkäuferMontenegro
Datum13. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 20 Franken 1894 B auf der Auktion Istra Numizmatika - 16. Februar 2025
Schweiz 20 Franken 1894 B auf der Auktion Istra Numizmatika - 16. Februar 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum16. Februar 2025
ErhaltungXF
Preis
470 $
Preis in Auktionswährung 448 EUR
Schweiz 20 Franken 1894 B auf der Auktion Nihon - 15. Dezember 2024
VerkäuferNihon
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1894 B auf der Auktion Istra Numizmatika - 10. November 2024
Schweiz 20 Franken 1894 B auf der Auktion Istra Numizmatika - 10. November 2024
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum10. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1894 B auf der Auktion Rhenumis - 11. Juli 2024
VerkäuferRhenumis
Datum11. Juli 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1894 B auf der Auktion Heritage - 6. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum6. Juni 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1894 B auf der Auktion Istra Numizmatika - 4. Mai 2024
Schweiz 20 Franken 1894 B auf der Auktion Istra Numizmatika - 4. Mai 2024
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum4. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1894 B auf der Auktion Leu - 26. Februar 2024
VerkäuferLeu
Datum26. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1894 B auf der Auktion Sovereign Rarities - 16. November 2023
VerkäuferSovereign Rarities
Datum16. November 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1894 B auf der Auktion Nomisma Aste - 12. November 2023
VerkäuferNomisma Aste
Datum12. November 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1894 B auf der Auktion Numismatica Luciani - 10. November 2023
VerkäuferNumismatica Luciani
Datum10. November 2023
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1894 B auf der Auktion Busso Peus - 2. November 2023
VerkäuferBusso Peus
Datum2. November 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1894 B auf der Auktion Sima Srl - 20. Oktober 2023
VerkäuferSima Srl
Datum20. Oktober 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1894 B auf der Auktion GINZA - 11. August 2023
VerkäuferGINZA
Datum11. August 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1894 B auf der Auktion Leu - 13. Juli 2023
VerkäuferLeu
Datum13. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1894 B auf der Auktion Leu - 13. Juli 2023
VerkäuferLeu
Datum13. Juli 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1894 B auf der Auktion Coinhouse - 25. Juni 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum25. Juni 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1894 B auf der Auktion Jean ELSEN - 17. Juni 2023
VerkäuferJean ELSEN
Datum17. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1894 B auf der Auktion Teutoburger - 25. Mai 2023
VerkäuferTeutoburger
Datum25. Mai 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1894 B auf der Auktion Karamitsos - 19. März 2023
VerkäuferKaramitsos
Datum19. März 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von SchweizMünzkatalog der KonföderationMünzen aus von Schweiz 1894Alle Schweizerische MünzenSchweizerische Gold MünzenSchweizerische Münzen 20 FrankenNumismatische Auktionen