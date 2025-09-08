SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
20 Franken 1894 B (Schweiz, Konföderation)
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht6,4516 g
- Reines Gold (0,1867 oz) 5,8064 g
- Durchmesser21 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC121,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1894
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (94)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1894 mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 13, welches bei Lugdunum GmbH für 1.020 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Dezember 2019.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum16. Februar 2025
ErhaltungXF
Preis
470 $
Preis in Auktionswährung 448 EUR
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum10. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
VerkäuferSovereign Rarities
Datum16. November 2023
ErhaltungUNC
Preis
