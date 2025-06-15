flag
20 Franken 1905 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Avers 20 Franken 1905 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 20 Franken 1905 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Foto von: Aureo & Calicó, S.L.

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,45 g
  • Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandMuster
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC100,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1905
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (45)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1905 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3591, welches bei SINCONA AG für 12.211 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Oktober 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Schweiz 20 Franken 1905 B "Vreneli" auf der Auktion Auctiones - 15. Juni 2025
VerkäuferAuctiones
Datum15. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
615 $
Preis in Auktionswährung 500 CHF
Schweiz 20 Franken 1905 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
Schweiz 20 Franken 1905 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
VerkäuferMontenegro
Datum13. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1905 B "Vreneli" auf der Auktion Erwin Dietrich - 30. März 2025
VerkäuferErwin Dietrich
Datum30. März 2025
ErhaltungXF
Preis
681 $
Preis in Auktionswährung 600 CHF
Schweiz 20 Franken 1905 B "Vreneli" auf der Auktion Erwin Dietrich - 7. Juli 2024
VerkäuferErwin Dietrich
Datum7. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1905 B "Vreneli" auf der Auktion Bolaffi - 10. Juni 2024
VerkäuferBolaffi
Datum10. Juni 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1905 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 19. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum19. März 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1905 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 26. Februar 2024
VerkäuferLeu
Datum26. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1905 B "Vreneli" auf der Auktion Numisbalt - 5. November 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum5. November 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1905 B "Vreneli" auf der Auktion Sima Srl - 20. Oktober 2023
VerkäuferSima Srl
Datum20. Oktober 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1905 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 13. Juli 2023
VerkäuferLeu
Datum13. Juli 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1905 B "Vreneli" auf der Auktion Coinhouse - 25. Juni 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum25. Juni 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1905 B "Vreneli" auf der Auktion Stack's - 3. März 2023
Schweiz 20 Franken 1905 B "Vreneli" auf der Auktion Stack's - 3. März 2023
VerkäuferStack's
Datum3. März 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1905 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 2. Februar 2023
VerkäuferHeritage
Datum2. Februar 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1905 B "Vreneli" auf der Auktion Erwin Dietrich - 4. Dezember 2022
VerkäuferErwin Dietrich
Datum4. Dezember 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1905 B "Vreneli" auf der Auktion Erwin Dietrich - 4. Dezember 2022
VerkäuferErwin Dietrich
Datum4. Dezember 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1905 B "Vreneli" auf der Auktion Erwin Dietrich - 4. Dezember 2022
VerkäuferErwin Dietrich
Datum4. Dezember 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1905 B "Vreneli" auf der Auktion Aureo & Calicó - 16. November 2022
VerkäuferAureo & Calicó
Datum16. November 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1905 B "Vreneli" auf der Auktion Auctiones - 18. September 2022
VerkäuferAuctiones
Datum18. September 2022
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1905 B "Vreneli" auf der Auktion VL Nummus - 13. März 2022
VerkäuferVL Nummus
Datum13. März 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1905 B "Vreneli" auf der Auktion Rauch - 6. März 2022
VerkäuferRauch
Datum6. März 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1905 B "Vreneli" auf der Auktion Aureo & Calicó - 15. September 2021
VerkäuferAureo & Calicó
Datum15. September 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
