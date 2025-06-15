SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
20 Franken 1905 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)
Foto von: Aureo & Calicó, S.L.
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht6,45 g
- Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
- Durchmesser21 mm
- RandMuster
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC100,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1905
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1905 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3591, welches bei SINCONA AG für 12.211 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Oktober 2022.
