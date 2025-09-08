flag
20 Franken 1910 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Avers 20 Franken 1910 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 20 Franken 1910 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Foto von: Numisbalt

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,45 g
  • Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandMuster
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC375,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1910
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (61)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1910 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 64708, welches bei Heritage Auctions für 1.020 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Juni 2021.

Schweiz 20 Franken 1910 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 8. September 2025
VerkäuferLeu
Datum8. September 2025
ErhaltungXF
Preis
551 $
Preis in Auktionswährung 440 CHF
Schweiz 20 Franken 1910 B "Vreneli" auf der Auktion COINSNET - 31. August 2025
VerkäuferCOINSNET
Datum31. August 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1910 B "Vreneli" auf der Auktion Katz - 31. August 2025
VerkäuferKatz
Datum31. August 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1910 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
VerkäuferMontenegro
Datum13. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1910 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 10. Juni 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Juni 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1910 B "Vreneli" auf der Auktion COINSNET - 24. Mai 2025
VerkäuferCOINSNET
Datum24. Mai 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1910 B "Vreneli" auf der Auktion Jerzykowski - 6. April 2025
VerkäuferJerzykowski
Datum6. April 2025
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1910 B "Vreneli" auf der Auktion Aurora Numismatica - 18. März 2025
VerkäuferAurora Numismatica
Datum18. März 2025
ErhaltungMS67 NGC
Preis
Schweiz 20 Franken 1910 B "Vreneli" auf der Auktion Numisbalt - 9. März 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum9. März 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1910 B "Vreneli" auf der Auktion Jerzykowski - 8. Dezember 2024
VerkäuferJerzykowski
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungMS67 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1910 B "Vreneli" auf der Auktion Jerzykowski - 15. September 2024
VerkäuferJerzykowski
Datum15. September 2024
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1910 B "Vreneli" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 17. Juli 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum17. Juli 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1910 B "Vreneli" auf der Auktion Auction World - 14. Juli 2024
VerkäuferAuction World
Datum14. Juli 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1910 B "Vreneli" auf der Auktion Stack's - 15. Mai 2024
VerkäuferStack's
Datum15. Mai 2024
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1910 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 26. Februar 2024
VerkäuferLeu
Datum26. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1910 B "Vreneli" auf der Auktion Sima Srl - 20. Oktober 2023
VerkäuferSima Srl
Datum20. Oktober 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1910 B "Vreneli" auf der Auktion Aureo & Calicó - 6. Juli 2023
VerkäuferAureo & Calicó
Datum6. Juli 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1910 B "Vreneli" auf der Auktion Coinhouse - 25. Juni 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum25. Juni 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1910 B "Vreneli" auf der Auktion Karamitsos - 18. Juni 2023
VerkäuferKaramitsos
Datum18. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1910 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 27. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum27. April 2023
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
