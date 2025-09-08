SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
20 Franken 1910 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)
Foto von: Numisbalt
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht6,45 g
- Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
- Durchmesser21 mm
- RandMuster
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC375,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1910
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (61)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1910 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 64708, welches bei Heritage Auctions für 1.020 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Juni 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferJerzykowski
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungMS67 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferJerzykowski
Datum15. September 2024
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum17. Juli 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123
Beliebte Abschnitte