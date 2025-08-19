SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
20 Franken 1912 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)
Foto von: Leu Numismatik
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht6,45 g
- Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
- Durchmesser21 mm
- RandMuster
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC450,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1912
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (67)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1912 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 61332, welches bei Heritage Auctions für 990 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. August 2025.
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
777 $
