20 Franken 1901 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1901 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 790, welches bei WAG online Auktionen oHG für 1.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Januar 2022.

Erhaltung UNC (12) AU (8) XF (15) VF (6) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS66 (2) MS64 (1) MS61 (1) Service NGC (3) ANACS (1) PCGS (1)

