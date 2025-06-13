flag
SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022

20 Franken 1901 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Avers 20 Franken 1901 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 20 Franken 1901 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Foto von: Auctiones GmbH

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,45 g
  • Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandMuster
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC500,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1901
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (42)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1901 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 790, welches bei WAG online Auktionen oHG für 1.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Januar 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Schweiz 20 Franken 1901 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
VerkäuferMontenegro
Datum13. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1901 B "Vreneli" auf der Auktion COINSNET - 24. Mai 2025
Schweiz 20 Franken 1901 B "Vreneli" auf der Auktion COINSNET - 24. Mai 2025
VerkäuferCOINSNET
Datum24. Mai 2025
ErhaltungUNC
Preis
641 $
Preis in Auktionswährung 2400 PLN
Schweiz 20 Franken 1901 B "Vreneli" auf der Auktion Rauch - 29. März 2025
VerkäuferRauch
Datum29. März 2025
ErhaltungXF
Preis
555 $
Preis in Auktionswährung 510 EUR
Schweiz 20 Franken 1901 B "Vreneli" auf der Auktion Nomisma Aste - 23. März 2025
Schweiz 20 Franken 1901 B "Vreneli" auf der Auktion Nomisma Aste - 23. März 2025
VerkäuferNomisma Aste
Datum23. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 20 Franken 1901 B "Vreneli" auf der Auktion Nomisma Aste - 23. März 2025
Schweiz 20 Franken 1901 B "Vreneli" auf der Auktion Nomisma Aste - 23. März 2025
VerkäuferNomisma Aste
Datum23. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 20 Franken 1901 B "Vreneli" auf der Auktion Cayón - 6. Februar 2025
VerkäuferCayón
Datum6. Februar 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1901 B "Vreneli" auf der Auktion Inasta - 5. September 2024
VerkäuferInasta
Datum5. September 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1901 B "Vreneli" auf der Auktion Cieszyńskie CN - 26. Mai 2024
Schweiz 20 Franken 1901 B "Vreneli" auf der Auktion Cieszyńskie CN - 26. Mai 2024
VerkäuferCieszyńskie CN
Datum26. Mai 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1901 B "Vreneli" auf der Auktion Casa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea - 1. März 2024
Schweiz 20 Franken 1901 B "Vreneli" auf der Auktion Casa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea - 1. März 2024
VerkäuferCasa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea
Datum1. März 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1901 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 26. Februar 2024
VerkäuferLeu
Datum26. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1901 B "Vreneli" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 24. November 2023
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum24. November 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1901 B "Vreneli" auf der Auktion Sima Srl - 20. Oktober 2023
VerkäuferSima Srl
Datum20. Oktober 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1901 B "Vreneli" auf der Auktion Katz - 16. August 2023
VerkäuferKatz
Datum16. August 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1901 B "Vreneli" auf der Auktion Coinhouse - 25. Juni 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum25. Juni 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1901 B "Vreneli" auf der Auktion Rzeszowski DA - 23. April 2023
Schweiz 20 Franken 1901 B "Vreneli" auf der Auktion Rzeszowski DA - 23. April 2023
VerkäuferRzeszowski DA
Datum23. April 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1901 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 14. März 2023
VerkäuferLeu
Datum14. März 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1901 B "Vreneli" auf der Auktion Numismatica Ars Classica - 15. Dezember 2022
VerkäuferNumismatica Ars Classica
Datum15. Dezember 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1901 B "Vreneli" auf der Auktion WAG - 11. Dezember 2022
VerkäuferWAG
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 20 Franken 1901 B "Vreneli" auf der Auktion HIRSCH - 24. September 2021
VerkäuferHIRSCH
Datum24. September 2021
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1901 B "Vreneli" auf der Auktion Aureo & Calicó - 15. September 2021
VerkäuferAureo & Calicó
Datum15. September 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1901 B "Vreneli" auf der Auktion Soler y Llach - 20. Juli 2021
VerkäuferSoler y Llach
Datum20. Juli 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
