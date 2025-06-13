SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
20 Franken 1901 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)
Foto von: Auctiones GmbH
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht6,45 g
- Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
- Durchmesser21 mm
- RandMuster
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC500,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1901
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (42)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1901 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 790, welches bei WAG online Auktionen oHG für 1.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Januar 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCasa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea
Datum1. März 2024
ErhaltungAU
Preis
******
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum24. November 2023
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferNumismatica Ars Classica
Datum15. Dezember 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
VerkäuferAureo & Calicó
Datum15. September 2021
ErhaltungXF
Preis
******
