20 Franken 1900 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht6,45 g
- Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
- Durchmesser21 mm
- RandMuster
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC400,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe20 Franken
- Jahr1900
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1900 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5630, welches bei SINCONA AG für 5.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Oktober 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. März 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
556 $
Preis in Auktionswährung 430 GBP
VerkäuferMowbray Collectables
Datum14. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
925 NZD
Preis in Auktionswährung 925 NZD
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
VerkäuferBERLINER MÜNZAUKTION
Datum23. September 2023
ErhaltungAU
Preis
******
VerkäuferAuction World
Datum16. Oktober 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
VerkäuferAureo & Calicó
Datum15. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
