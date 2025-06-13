flag
20 Franken 1900 B "Vreneli" (Schweiz, Konföderation)

Avers 20 Franken 1900 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 20 Franken 1900 B "Vreneli" - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht6,45 g
  • Reines Gold (0,1866 oz) 5,805 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandMuster
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC400,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe20 Franken
  • Jahr1900
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (54)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 20 Franken 1900 "Vreneli" mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5630, welches bei SINCONA AG für 5.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Oktober 2020.

Schweiz 20 Franken 1900 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
Schweiz 20 Franken 1900 B "Vreneli" auf der Auktion Montenegro - 13. Juni 2025
VerkäuferMontenegro
Datum13. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Schweiz 20 Franken 1900 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 25. März 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. März 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
556 $
Preis in Auktionswährung 430 GBP
Schweiz 20 Franken 1900 B "Vreneli" auf der Auktion Mowbray Collectables - 14. März 2025
VerkäuferMowbray Collectables
Datum14. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
925 NZD
Preis in Auktionswährung 925 NZD
Schweiz 20 Franken 1900 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 21. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1900 B "Vreneli" auf der Auktion Coin Cabinet - 21. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1900 B "Vreneli" auf der Auktion Rare Coins - 26. Juni 2024
VerkäuferRare Coins
Datum26. Juni 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1900 B "Vreneli" auf der Auktion HIRSCH - 8. Mai 2024
VerkäuferHIRSCH
Datum8. Mai 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1900 B "Vreneli" auf der Auktion Heritage - 19. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum19. März 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1900 B "Vreneli" auf der Auktion Leu - 26. Februar 2024
VerkäuferLeu
Datum26. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1900 B "Vreneli" auf der Auktion Sima Srl - 20. Oktober 2023
VerkäuferSima Srl
Datum20. Oktober 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1900 B "Vreneli" auf der Auktion BERLINER MÜNZAUKTION - 23. September 2023
VerkäuferBERLINER MÜNZAUKTION
Datum23. September 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1900 B "Vreneli" auf der Auktion Artemide Aste - 3. September 2023
VerkäuferArtemide Aste
Datum3. September 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1900 B "Vreneli" auf der Auktion VL Nummus - 22. April 2023
VerkäuferVL Nummus
Datum22. April 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1900 B "Vreneli" auf der Auktion WAG - 11. Dezember 2022
VerkäuferWAG
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungXF
Preis
Schweiz 20 Franken 1900 B "Vreneli" auf der Auktion Auction World - 16. Oktober 2022
VerkäuferAuction World
Datum16. Oktober 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1900 B "Vreneli" auf der Auktion WAG - 13. März 2022
VerkäuferWAG
Datum13. März 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1900 B "Vreneli" auf der Auktion Naumann - 2. Januar 2022
VerkäuferNaumann
Datum2. Januar 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1900 B "Vreneli" auf der Auktion HIRSCH - 24. September 2021
VerkäuferHIRSCH
Datum24. September 2021
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1900 B "Vreneli" auf der Auktion Aureo & Calicó - 15. September 2021
VerkäuferAureo & Calicó
Datum15. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1900 B "Vreneli" auf der Auktion Soler y Llach - 20. Juli 2021
VerkäuferSoler y Llach
Datum20. Juli 2021
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Schweiz 20 Franken 1900 B "Vreneli" auf der Auktion Soler y Llach - 20. Juli 2021
VerkäuferSoler y Llach
Datum20. Juli 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
